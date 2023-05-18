Таку думку 24 Каналу озвучив російський правозахисник Марк Фейгін. За його словами, це може статись після поразки Росії у війні проти України.

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Чи зможуть забрати у Путіна владу

Фейгін зазначив, що коли Росія програє, а ЗСУ повернуть усі тимчасово окуповані території України, то це погано закінчиться для Путіна. Основними претендентами на владу в країні-агресорці є Патрушев, його син або частково Бортніков.

Наслідки для Путіна будуть сумні. Ці армійські чини показали свою безпорадність. Але це не означає, що у них нема сил та засобів, щоб таке здійснити. Частково апарат влади, але він теж повинен мати союзників серед силовиків, які могли б відсторони Путіна,

– припустив він.

Правозахисник стверджує, що у випадку, якщо усе залишиться, як зараз, то диктатор зможе зберегти свою владу. Путін буде розповідати усім, що "воює проти Заходу", а тимчасово окуповані території – "усе, що вони могли зробити".

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