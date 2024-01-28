Особенности выборов правителей

"Выборы" неизменных авторитарных руководителей имеют свои особенности.

Актуально Путин точно останется на престоле после выборов, но вопрос в другом

Лидер демократической страны может победить с результатом 51%, и это будет победа, которая обеспечивает достаточную легитимность. Авторитарный вождь должен стартовать от 65%. Но Путин – не рядовой авторитарный вождь. Это международный преступник (с ордером за похищение детей), управляющий крупнейшим ядерным государством. Цели, которые он декларирует:

получить мандат на пожизненное правление (стать де-факто царем); занять место за главным столом и делить мир с лидерами ведущих государств.

Зачем нужна запредельная легитимность и стилистическая безупречность. Недостаточно просто "выиграть выборы". Нужно выиграть с результатом +80% и сделать это относительно чисто.

Мастер-класс чистого обретения безграничных полномочий год назад продемонстрировал император Си Цзиньпин. Был и символизм и аппаратная техника. Негативным примером в этом плане являются выборы Александра Лукашенко. Минский "пюрер" гарантированно и с запасом выигрывал выборы 2020 года, но он тянулся до 80% (в результате ему нарисовали 80,1%). На тот момент эта планка уже была недостижима без грубых нарушений.

Плюс ситуацию активно раскачивали из Москвы, загоняя Лукашенко уголок. В результате политик продолжился, но из-за расправы над людьми ограничил себе маневр и сейчас вынужден продолжать репрессии, выжигая живое. На днях он выразил обеспокоенность подготовкой местных и парламентских выборов, которые состоятся через месяц.

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Белорусский сценарий для Путина неприемлем. Он должен победить в "конкурентной борьбе" на фоне всеобщего обожания. Иначе не солидно. Работа по подготовке проведена. Оппоненты на турбопатриотическом фланге физически зачищены. Роль "оппонента" сверстана под либерального кандидата Бариса Надеждина, который должен стать олицетворением несистемной антивоенной оппозиции и с треском проиграть.

Миф о незыблемости позиций может быть подорван

Однако плохие новости усложняют задачу Кремля. Каждый новый коллапс ЖКХ, каждый новый прилет по НПЗ портит картину. Самое опасное для Путина сейчас– социально-экономическая повестка дня. Поэтому все чаще проскакивают сигналы, что производителям и торговым сетям запретили повышать цены в ближайшие месяцы. Курс рубля будут кровь из носа держать до выборов.

Поэтому львиную долю своих появлений русский вождь сопровождает какими-то адресными социальными мерами. Чтобы электорат не скучал, русская пропаганда превращает захват десятка разрушенных домов в победы наполеоновского уровня.

При этом мягкая антивоенная риторика Надеждина имеет поддержку. Если Кремль почувствует, что желательны 80% под угрозой– Надежда просто снимут. Но отказ даже от такой стерильной конкуренции будет являться признаком слабости. Чем ниже реальная поддержка (ниже 80%) – тем сильнее придется натягивать – тем больше вероятность эксцессов. Грязное и несолидное продолжение русского вождя, как и явная демонстрация страха конкуренции, подорвут миф о незыблемости его позиций.

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Сейчас многие партнеры выходят из логики, что русский вождь– это константа, с которой придется иметь дело. Когда Путин предстанет в виде переменной, это подтолкнет диалог о формате сосуществования без Путина. В России станет больше контрагентов для такого диалога.