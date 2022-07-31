Об этом заявил 24 канала политолог Аббас Галлямов. По его словам, президент России Владимир Путин уже чувствует, что впадает в зависимость от силовиков.

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"Может снести головы своим силовикам"

Галлямов отметил, что есть много указаний на то, что в России сейчас силовики контролируют политику. И путин, прежде чем это болото его окончательно засосет и он просто перестанет контролировать ситуацию, может приступить к чистке в рядах силовиков.

Он может попытаться совершить резкий такой разворот. И в принципе, снести головы своим силовикам,

– заявил политолог.

Он объяснил, что пути до сих пор не делал этого из пиаровских соображений, ведь ему нужно изображать победу. глава кремля пока не может продемонстрировать, что на фронте что-то идет не так. Если же в России начнутся освобождение или бросание силовиков за решетку во время войны, то никакое все идет "по плану", не будет и речи.

Силовикам в России могут снести головы: смотрите видео

"российская политика держится на штыках"

По словам Галлямова, Путин, понимая, что впадает в зависимость от силовиков, не хочет с ними ссориться и напрягать их. Он ведь не знает, к чему это может привести.

Вся российская политика держится на штыках. Если вдруг эти штыки ослабить, то есть начать менять, то неизвестно, что произойдет,

– объяснил политолог.

Это, заметил он, консервирует ситуацию. Однако путин может последовать примеру Сталина, который время от времени делал чистки среди своих собственных силовиков.

Галлямов добавил, что ситуация толкает путина в ту сторону. Но хватит ли у него духа и сил – скоро станет известно.

Кстати говоря! Владимир Путин 31 июля прибыл в Петропавловскую крепость в Санкт-Петербурге. Там он торжественно утвердил новую морскую доктрину России, подписав соответствующие указы. Не обошлось, конечно же, без упоминания об "угрозах НАТО", вроде "претензий" других стран на "российские" территориальные воды и бедствия на внедренные Западом санкции.

Потери и возможности России: что известно

Украина планирует деоккупацию правого берега Днепра. По словам российского правозащитника Марка Фейгина, оккупанты готовятся к тому, их выгонят из Херсона.

россияне любым способом пытаются пополнить свои потери и набрать новое пушечное мясо. Как пишет CNN, они готовы бросить в бой всех, кто случится им под руки.

В то же время экс-сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что ресурсы для ведения войны против Украины в России еще есть. Пока они стягивают эшелоны с военной техникой в белгород.

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