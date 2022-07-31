Про це заявив 24 каналу політолог Аббас Галлямов. За його словами, президент рф владімір путін уже відчуває, що впадає у залежність від силовиків.

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"Може позносити голови своїм силовикам"

Галлямов зазначив, що є багато вказівок на те, що в росії зараз силовики контролюють політику. І путін, перш ніж це болото його остаточно засмокче і він просто перестане контролювати ситуацію, може розпочати чистки в лавах силовиків.

Він може спробувати зробити різкий такий розворот. І в принципі, позносити голови своїм силовикам,

– заявив політолог.

Він пояснив, що путін досі не робив цього з піарівських міркувань, адже йому треба зображати перемогу. глава кремля наразі не може продемонструвати, що на фронті щось йде не так. Якщо ж у росії почнуться звільнення чи кидання силовиків за ґрати під час війни, то про ніяке все йде "за планом", не буде й мови.

Силовикам у рф можуть позносити голови: дивіться відео

"російська політика тримається на багнетах"

За словами Галлямова, путін, розуміючи, що впадає у залежність від силовиків, не хоче з ними сваритися та напружувати їх. Адже він не знає, до чого це може призвести.

Вся російська політика тримається на багнетах. Якщо раптом ці багнети послабити, тобто почати міняти, то невідомо, що станеться,

– пояснив політолог.

Це, зауважив він, консервує ситуацію. Однак путін може взяти приклад зі Сталіна, який час від часу робив чистки серед своїх власних силовиків.

Галлямов додав, що ситуація штовхає путіна у той бік. Але чи вистачить у нього духу та сил – невдовзі стане відомо.

До речі! владімір путін 31 липня прибув до Петропавлівської фортеці у Санкт-Петербурзі. Там він урочисто затвердив нову морську доктрину росії, підписавши відповідні укази. Не минулось, звісно ж, без згадок про "загрози НАТО", начебто "претензії" інших країн на "російські" територіальні води та бідкання на впроваджені Заходом санкції.

Втрати та можливості росії: що відомо

Україна планує деокупацію правого берега Дніпра. За словами російського правозахисника Марка Фейгіна, окупанти готуються до того, їх виженуть з Херсону.

росіяни в будь-який спосіб намагається поповнити свої втрати та набрати нове гарматне м'ясо. Як пише CNN, вони готові кинути в бій усіх, хто лиш трапиться їм під руки.

Водночас ексспівробітник СБУ Іван Ступак вважає, що ресурси для ведення війни проти України у росії ще є. Наразі вони стягують ешелони з військовою технікою в бєлгород.

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