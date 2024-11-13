"Полные вагоны ракет будут ехать в Украину": в каком случае Трамп решится на это

В своей предвыборной кампании Дональд Трамп утверждал, что ему удастся быстро прекратить войну в Украине. Новоизбранный президент, вероятно, предложит Владимиру Путину условия для урегулирования российской агрессии, однако неизвестно согласится ли Путин на это.

Кремлевский диктатор может быть категоричным относительно прекращения боевых действий на территории Украины. Это, однозначно, разозлит Трампа. Такое мнение 24 Каналу высказал ветеран армии США Райан МакБет, отметив, если Россия выступит против США, то ее будут ожидать серьезные проблемы.

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Военная помощь Украине

Райан Макбет заметил, что Дональд Трамп умеет принимать важные решения тогда, когда это крайне необходимо. По его словам, США всегда помогает своим друзьям, однако, если говорится о врагах, то американские ракеты всегда наготове.

Если Трамп почувствуешь, что Путин относится к нему и его предложениям о прекращении боевых действий на территории Украины без уважения, то полные вагоны ракет будут ехать в Украину через Польшу (для противодействия россиянам – 24 Канал),

– высказался он.

Стоит также заметить, что новоизбранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность создания буферной зоны в Украине, но Пентагон решил это не комментировать. Представитель Пентагона Пэт Райдер отметил, что США сосредоточены на поддержке Украины в защите от российской агрессии и не будут спекулировать на действиях будущей администрации.

К слову, в администрации Байдена планируют увеличить поддержку Украины до инаугурации Трампа и усилить НАТО. Союзники готовят ВСУ к боевым действиям в 2025 году и работают над укреплением оборонно-промышленной базы Альянса.