Путин точно умрет: генерал армии назвал 2 пути, как это произойдет

Многие эксперты, и даже украинское руководство, предсказывают близкую смерть диктатора Владимира Путина. Однако точное время остается неизвестным.

Известно лишь одно – существует 2 пути, по которым это может произойти. Больше 24 Каналу рассказал генерал армии и экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

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Какой наиболее вероятный сценарий смерти Путина

Еще в начале 2023 года глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Путин болен раком и умрет очень быстро, но после победы Украины в войне с Россией. На днях уже президент Украины Владимир Зеленский сказал, что диктатор скоро умрет "и это факт".

По словам генерала армии, большое количество врачей из разных секторов оказывает медицинскую помощь Путину. Они его омолаживают, поэтому он еще будет жить определенный период. Однако никто не знает сколько времени это займет.

Зеленский высказал свое видение,

– отметил Николай Маломуж.

Путин может умереть по 2 сценариям:

проигрыш на войне против Украины, после чего восстанут россияне против него;

естественная смерть, ведь он уже не молод, хотя некоторые деятели жили до 100 лет.

Но мы столько ждать не будем, поэтому будем побеждать на фронте, а с Путиным уже будут разбираться сами россияне,

– предположил Маломуж.

Они увидят системный провал, и Путин не получит поддержки. Хотя сегодня россияне "зазомбированы", но они прозреют и скажут: "Он же уничтожил миллион наших людей, теперь уничтожим его мы".