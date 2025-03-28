Відомо лише одне – існує 2 шляхи, за яким це може статися. Більше 24 Каналу розповів генерал армії та екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.
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Який найімовірніший сценарій смерті Путіна
Ще на початку 2023 року голова української розвідки Кирило Буданов заявив, що Путін хворий на рак і помре дуже швидко, але після перемоги України у війні з Росією. Днями уже президент України Володимир Зеленський сказав, що диктатор скоро помре "і це факт".
За словами генерала армії, велика кількість лікарів з різних секторів надає медичну допомогу Путіну. Вони його омолоджують, тому він ще житиме певний період. Однак ніхто не знає скільки часу це займе.
Зеленський висловив своє бачення,
– зазначив Микола Маломуж.
Путін може померти за 2 сценаріями:
- програш на війні проти України, після чого повстануть росіяни проти нього;
- природна смерть, адже він уже не молодий, хоча деякі діячі жили до 100 років.
Але ми стільки чекати не будемо, тому перемагатимемо на фронті, а з Путіним вже будуть розбиратися самі росіяни,
– припустив Маломуж.
Вони побачать системний провал, і Путін не отримає підтримки. Хоч сьогодні росіяни "зазомбовані", але вони прозріють і скажуть: "Він же знищив мільйон наших людей, тепер знищимо його ми".