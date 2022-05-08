Путин может устроить украинцам спецоперацию "Можем повторить"

Хотя с момента распада Советского Союза прошло уже более 30 лет, обскурантизм и маниакальное желание российского общества вернуться в "совок" не только никуда не исчезло, но и приобрело новые формы и проявления. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Цивилизационный разлом

Одним из самых мощных символов советскости, прежней славы и свершений всегда был так называемый праздник 9 мая, который во всех развитых странах скорее не праздник, а день траура и памяти о миллионах жертв Второй мировой войны.

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И в этом состоит глобальное цивилизационное отличие Запада от России. Ведь, пожалуй, мало где в мире, кроме России, ценность человеческой жизни настолько низкая и незначительная, а одним из главных месседжей, которые российская пропаганда насаждает своим гражданам, является "Можем повторить".

"Салюты" страны-убийцы

Поэтому данным разведок о возможных обстрелах городов Украины 9 мая или возможном объявлении в этот день нам войны пренебрегать точно нельзя. Я знаю, что такое развитие событий просчитывается в высших кабинетах власти.

Однако важно, чтобы украинцы, уставшие от войны и привыкшие к постоянным сиренам и обстрелам, отнеслись к этому ответственно и серьезно.

Мы имеем дело с непредсказуемым врагом, который действует беспорядочно, жестоко и часто противоречит законам логики. И для того, чтобы нанести ракетный удар по Киеву, Николаеву или Мариуполю, ему не нужно ждать 9 мая.

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Жесткий авторитарный режим управления позволяет Путину принимать любые решения по своему усмотрению. А для того, чтобы скормить это дерьмо россиянам, упорно работают Скабеева и Соловьев.

Но, учитывая абсолютно больную голову Путина и вымышленный мир, в котором он живет, таких обстрелов и бомбардировок 9 мая может быть еще больше.

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