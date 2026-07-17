У Кремля есть два варианта: какой план в отношении Беларуси вынашивает Путин

Россия не может достичь стратегических результатов в войне нынешними методами, поэтому Кремль может прибегнуть к новой мобилизации и более активно использовать территорию Беларуси. Присутствие российских военных там создает дополнительную угрозу для Украины и вынуждает Силы обороны Украины держать значительные резервы вдоль более чем тысячи километров общей границы.

Заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко в беседе с 24 Каналом объяснил, как Владимир Путин может втянуть Беларусь в войну и какую роль в этом играет Александр Лукашенко. Он также рассказал, почему России нужны белорусские полигоны и какие сценарии провокаций может использовать Кремль.

Как Путин может втянуть Беларусь в войну?

Ухудшение ситуации для России может подтолкнуть Кремль к провокациям под чужим флагом. Один из сценариев предусматривает удар по территории Беларуси, который Москва попытается выдать за агрессию Украины. После этого российские войска смогут войти в страну якобы для защиты белорусов, а Александр Лукашенко окажется под давлением Кремля и созданной им Суспильной реакции.

Чтобы втянуть Беларусь в войну, нужно спровоцировать ситуацию, будто Украина совершила агрессивные действия против нее. Тогда российская армия придет с "братской помощью" защищать белорусский народ,

– пояснил Латушко.

Подобную провокацию Россия может провести и против одной из стран Европейского Союза, например, инсценировав нападение на Калининград. Кремлю это нужно, чтобы оправдать удары по европейской территории, ослабить поддержку Украины в западных обществах и сократить поставки денег и оружия.

Лукашенко заранее оставил себе пространство для маневра благодаря Всебелорусскому народному собранию, которое теперь должно принимать решения об отправке войск за границу. Если он не захочет выполнять требование Путина, то сможет сослаться на отказ делегатов. Если же согласится вступить в войну, подконтрольное собрание проголосует за это, а ответственность перед белорусами он переложит на якобы представителей народа.

Если Путин скажет вступать в войну, Лукашенко может ответить, что не в состоянии сам отправить армию без решения Всебелорусского народного собрания. А дальше он либо прикажет голосовать против, либо заставит их поддержать это решение,

– подчеркнул заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси.

Дальнейший выбор Лукашенко будет зависеть от силы давления со стороны Москвы, однако созданная им система позволяет при любом решении избегать личной ответственности.

Почему России территория Беларуси

Беларусь может помогать России даже без прямого вступления в войну, предоставляя территорию для подготовки новых подразделений. В Гомельской области строят военный городок, на который в течение трех лет планируют потратить 141 миллион долларов, а также новый полигон с бюджетом около 120 миллионов долларов. Эту инфраструктуру могут использовать для обучения российских военных после новой волны мобилизации.

Будет ли мобилизация в России – приедут российские военные учиться. Большой вопрос, как отреагирует Украина, когда на территории Беларуси появятся 10, 20 или 30 тысяч мобилизованных россиян,

– сказал Латушко.

Белорусскую территорию также могут использовать для ракетных и дронных атак по Украине. Ракетные удары оттуда уже наносились, а прямых запусков дронов пока не было, однако такой сценарий остается возможным.

Россия не сможет добиться успеха, ведя войну так, как сейчас. Стратегически изменить ситуацию она может только за счет мобилизации и использования территории Беларуси, поскольку угроза оттуда отвлекает большие резервы Сил обороны Украины на защиту общей границы,

– пояснил он.

Даже возможные удары дронов по военным объектам в Беларуси вряд ли сразу заставят Путина отказаться от такого плана, ведь постоянная угроза с севера уже играет на руку Кремлю. Риском для Москвы остается реакция белорусского общества. Сейчас в стране продолжаются жесткие репрессии, а люди в значительной степени демотивированы, поэтому быстрого восстания против Лукашенко ожидать не стоит. Однако дальнейшее обострение может изменить ситуацию, и тогда Путину придется не только использовать Беларусь в войне, но и спасать режим, поддерживающий российскую агрессию.

Конечно, есть риски, связанные с тем, как в такой ситуации отреагирует белорусское общество. Сейчас оно демотивировано,

– подчеркнул он.

В Кремле также могут решить, почему прямое вовлечение Беларуси в боевые действия принесет больше рисков, чем пользы. Страна уже служит России производственной, сборочной и ремонтной площадкой, помогает обходить санкции и поддерживает ее военно-промышленный комплекс. При таком сценарии Москва будет использовать белорусскую территорию, ресурсы и предприятия, не отправляя белорусскую армию непосредственно на войну.

Латушко объяснил план Кремля в отношении Беларуси: смотрите видео