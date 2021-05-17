Виктор Медведчук не является тем, кто определял бы политику Владимира Путина в отношении Украины. Президент России мстит Украине за серьезные вещи.

Такое мнение высказал российский публицист Андрей Пионтковский. Также в эфире программы "Между прочим" с Дмитрием Гнапом и Денисом Казанским общались бывший заместитель генпрокурора Виктор Чумак и главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

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Андрей Пионтковский: Путин мстит Украине, за стремление к независимости, европейский выбор, за сопротивление российской агрессии и отказ подчиниться диктатуре Кремля. У Путина главная идея – это подчинение Украины и ее высшей политической элиты. Они хотят быть империей и не прощают Украине отказ.

Медведчук – неэффективный для Кремля

Денис Казанский: Медведчук не является эффективным инструментом, он – политический неудачник. Все проекты, за которые он брался, проваливались. До провального "Украинский выбор" был еще абсолютно курьезный блок "Не так", который набрал ничтожные результаты и провалился.

По мнению многих пророссийских политиков, Медведчук похоронил перспективу ОПЗЖ – есть кум Путина, он очень токсичный, и есть определенный электоральный потолок, в который он уперся. Если бы такого очевидного российского агента не было – возможно, ОПЗЖ могла бы расти как непонятная партия. Медведчук расставил все точки над "и". Я считаю, что это очень неудачная ставка России.

Медведчук просто не нравится электорату как человек. Даже политики с пророссийского фланга отмечают, что абсолютно никто не вышел на поддержку заблокированных телеканалов или Медведчука в суде. Туда привели только несколько титушок, которых привез Кива.

Полный выпуск программы "Между прочим" на 24 канале: смотрите видео

Справка. 13 мая Печерский суд Киева избрал меру пресечения куму Путина Виктору Медведчуку. Перед тем политику выдвинули подозрение в государственной измене.

Может ли Байден договориться с Путиным

Дмитрий Гнап: Есть разговоры о новой встрече Путина и Байдена. Каков интерес нынешней американской администрации? То есть, они будут жестко отстаивать, бороться за Украину или одновременно будут договариваться за спиной Украины с Кремлем?

Андрей Пионтковский: Нет, договариваться за спиной Украины с Кремлем они не будут. Это означало бы масштабные геополитические, геопсихологические потери для них во всем мире. Об этом Блинкен заявил уже вернувшись из Украины 2 дня назад – что да, "мы будем разговаривать с Путиным, мы будем разговаривать с позиции силы".

Из того, что сказали в Киеве, во время визита Блинкена, мне весомым является то, что обе стороны договорились, что они будут тесно координировать между собой подготовку к саммиту. То есть Байден поедет не как большой полицейский, который будет выступать посредником между Украиной и Россией, о чем они там поссорились, а как лидер Запада и свободного мира.

Почему похищение Чауса превратилось в бессмысленность

Юрий Бутусов: Одно из действительно резонансных уголовных дел на самом деле подходило к своему логическому результату. Национальное антикоррупционное бюро провело расследование, Высший антикорсуд определил статус действующих лиц дела по вывозу Чауса в Молдову в 2016 году.

Ожидалась экстрадиция Чауса. Об этом Зеленский говорил с новым президентом Молдовы Майей Санду. Она была оппонентом партнера Порошенко Плахотнюка и была заинтересованным лицом в выдаче Чауса в Украину.

Непонятным образом за 2 недели до проведения заседания суда в Молдове относительно выдачи Чауса почему-то похищают Чауса люди, которые, по сообщению молдавской полиции, причастны к украинским спецслужбам.

Здесь опять анекдот, потому что это, пожалуй, первый случай, когда молдавская полиция поймала и определила каких-то шпионов. Это абсолютно бессмысленная история, которая могла быть для действующей власти триумфом и победой. Почему-то, это все просто совершенно запутанно.

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Чаус – это маленькая граната под украинскую политику. На основании его заявлений можно привлечь к ответственности пятого президента Петра Порошенко за его вывоз в Молдову, и шестого президента Владимира Зеленского – за ввоз обратным путем. "Сливая" обоих президентов, Чаус может пойти на сделку со следствием и выйти сухим из воды вообще.

Дело в отношении Чауса: коротко