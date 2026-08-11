Советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в беседе с 24 Каналом пояснил, что Кремль хочет подавить протесты с самого начала, чтобы избежать проблем после парламентских выборов, которые состоятся в сентябре 2026 года. Он подчеркнул, какие процессы будут дальше происходить в России и к чему они приведут.

Протесты не прекратятся

Подоляк уверен, что, несмотря на усилия российских властей, после выборов им не удастся окончательно заглушить протесты. Они будут происходить на местном уровне один за другим, а затем приобретут массовый характер.

Вопрос заключается в том, когда именно начнутся эти протесты. Потому что в России накопившемуся недовольству некуда выходить. Ведь сегодня россияне находятся в шоковом состоянии от того, что у них не будет возврата к тому уровню и качеству жизни, которые были до начала войны. Более того, ситуация в стране будет только ухудшаться,

– отметил советник ОПУ.

В то же время россияне не понимают, как выразить свои настроения в протесте, потому что не поддерживали оппозиционные движения и аплодировали, когда в России полностью разрушалась медийная система, начиная с начала 2000-х. Также, по его мнению, нет лидеров и пассионарных групп, которые могли бы возглавить эти протесты.

"Однако парадокс заключается в том, что эти "пассионарные группы" уже появились. Это – все участники так называемой СВО, которые возвращаются с фронта и которые будут штурмовать свое государство. Потому что они – бандиты, которые получили возможность реализовать свои наклонности в войне против Украины, но там уже очень страшно и сегодня нет той доходности, которая была в первые дни войны. Сейчас она может быть только на внутреннем российском рынке", – подчеркнул он.

Подоляк предположил, кто выйдет на протесты в России, когда закончится война: смотрите видео

В то же время они не будут реализованы так же, как все остальные, и начнут объединяться. И хотя Владимир Путин заявляет, что именно так называемая СВО дала России новых "героев", "лидеров", но это фикция. Поэтому, как только они почувствуют, по словам советника ОПУ, что в России пошатнется власть, а запрет партии "Яблоко" – это один из тревожных сигналов, они тогда будут выходить на протесты бунтарского типа в регионах.

Однако Путин не может пойти на то, чтобы остановить стратегические фронтовые операции, в которых задействовано большое количество ресурсов, прежде всего личного состава. Но при этом они для него являются негативными. Потому что вся эта активность нужна для контроля за этими участниками так называемой СВО,

– считает Михаил Подоляк.

Если произойдет затухание активных боевых действий по линии фронта, тогда, по словам советника ОПУ, там будут задействованы совершенно другие объемы живой силы – не 700 тысяч, а 100 тысяч человек. А остальные будут периодически возвращаться в разные регионы России – в отпуск, из-за ранений – и будут там формулировать совершенно иные требования к вертикали власти, что может привести к обвалу в стране.

Напомним, что 10 августа Верховный суд России по требованию прокремлевской партии "Родина" отменил регистрацию федерального списка партии "Яблоко" на выборах в Государственную думу, которые должны состояться в сентябре 2026 года.

"Яблоко" обвинили в якобы нарушении правил агитации – использовании контента, созданного с помощью искусственного интеллекта, без соблюдения авторских прав, в иностранном финансировании и в поддержке "международного ЛГБТ-движения", признанного в России экстремистским.

Представители "Яблока" считают обвинения абсурдными и планируют обжаловать вердикт суда.

Во время судебного заседания у здания суда собрались сторонники "Яблока" в количестве около 500 человек. После оглашения решения суда о снятии с выборов партии они кричали "Позор!". А сотрудники полиции требовали, чтобы сторонники "Яблока" разошлись.

Отметим, что программа партии "Яблоко" состояла из 43 слов, в частности в ней был тезис о "прекращении огня, дипломатии и достижении мира".