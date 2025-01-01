Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The New York Times. Ранее мы писали о списке тех мировых лидеров, кого Путин поздравил с Новым годом. Российские оппозиционные медиа обратили внимание, что он прекратил прятать дружбу с Ким Чен Ыном. Впоследствии Ын даже написал Путину письмо, в котором назвал его ближайшим другом.

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Что сказал Путин россиянам

Тон послания был оптимистичным. По мнению диктатора, Россия движется вперед. Он даже заверил россиян в том, что все будет хорошо. Впрочем, ни о войне, ни об инфляции глава российского государства ничего не сказал.

Собственно, слова "все будет хорошо" касались экономического состояния страны и ее будущего. Именно так хозяин Кремля ответил на немой вопрос рядовых россиян о ценах, которые взлетели до небес, и рубле, который сорвался в пропасть.

Расплывчатое обращение Путина накануне главного государственного праздника России подчеркнуло самое большое противоречие его руководства в военное время: стремление мобилизовать общество и закалить его для длительного конфликта, сохраняя при этом ощущение нормальной жизни в повседневной жизни. В отличие от его выступлений в 2022 году, в первый год вторжения, в речи во вторник он не упомянул об Украине, обойдя даже свой привычный эвфемизм относительно войны как "специальной военной операции". Он также не упомянул новоизбранного президента Дональда Трампа,

– акцентируют журналисты.

Будущее России максимально неопределенное. Настолько, что Путину нечего было сказать.