"Пациент завершил выступление": реакция сети на новую порцию абсурда от Путина

Днем 27 октября кремлевский диктатор Владимир Путин выступил с очередной циничной речью на "Валдае". Новая порция жалких и циничных заявлений не осталась без внимания.

Речь в целом и отдельные высказывания диктатора вызвали как смех, так и негодование украинцев. 24 канал собрал реакции сети на выступление диктатора.

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Реакция политиков и чиновников на порцию абсурда от Путина

Михаил Подоляк

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что вторгшийся в чужую страну человек аннексировал территории и устраивает геноцид, обвиняет кого-то в нарушении международного права и суверенитета других стран.

Любая речь Путина укладывается в два слова: "по Фрейду". Человек, вторгшийся в чужую страну, аннексировал территории и устраивает геноцид – обвиняет кого-то… в нарушении международного права и суверенитета других стран? Одна правда: кто посеял ветер – пожнет бурю. Буря наступает,

– подчеркнул Подоляк.

Алексей Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что в названии выступления Путина произошла досадная ошибка и ее исправят Вооруженные Силы Украины.

В теме выступления Путина на "Валдае" закралась досадная ошибка – правильное прочтение не "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех", а "Мир после России: справедливость и безопасность для всех". Но исправлять ошибки никогда не поздно,

– отметил Данилов.

Сергей Кислица

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица отреагировал на слова Путина о том, что якобы "лишь Россия может быть гарантом безопасности Украины", потому что якобы Россия, как себе представляет диктатор, "создала Украину".

Старый мерзавец совсем сдурел. Любая попытка разобраться в том непостижимом бреде, который он изливает – это напрасные надежды,

– заявил Кислица.

Сергей Братчук

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук крайне лаконично отреагировал на очередную порцию абсурда от российского диктатора. Для этого он использовал слова Бориса Немцова – российского оппозиционера, убитого в 2015 году.

Реакция на заявления Путина от Братчука: смотрите видео (Осторожно! Присутствует ненормативная лексика)

Как отреагировали украинцы в сети

Прежде всего украинцы в соцсетях отреагировали на высказывания Путина о том, что украинский Донбасс якобы "не выжил", если бы Россия не аннексировала его.



Россия уничтожает украинский Донбасс / Скриншот



Как украинский Донбасс "не выживал" без оккупантов / Скриншот

В то же время, у пользователей сети возник вопрос не только к Путину, но и к тем, кто с ним сотрудничает, ведь ситуация выглядит так, что они вроде не боятся ответственности за это.



А карма непременно запустит не только кирпич / Скриншот

Интересный эпизод – возмущение Путина по поводу убийства иранского генерала Сулеймани. В сети уже есть теория того, почему диктатор решил вспомнить этот эпизод.



Путин боится, что и его ждет такая же судьба / Скриншот

Кроме того, диктатор снова повторил свой ничтожный тезис о якобы "создании Украины Россией". Поэтому украинцы представили, как отреагировал бы генерал Валерий Залужный.



Еще немного и игра закончится / Скриншот



На это надеются все.

Стоит посмотреть – как Путин опять опозорился: смотрите видео