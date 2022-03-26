Путин начал готовить нападение на Украину сразу после победы Байдена на выборах

Российские правозащитники утверждают, что Путин начал готовить нападение на Украину сразу после победы Джо Байдена на президентских выборах в США.

Об этом говорится в докладе международной правозащитной организации "Агора", посвященном месяцу войны против Украины.

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Победа Байдена для России означала начало войны

Согласно отчету, стартом кампании подготовки к нападению на Украину стала серия заседаний Совета безопасности России в ноябре 2020 года.

В этом же месяце в США состоялись президентские выборы. Кремль рассчитывал на победу Дональда Трампа. Поскольку победил Байден, для Москвы это означало неизбежное возобновление конфронтации.

Несколько направлений подготовки

Тогда Путин начал готовиться. Подготовку к войне вели по нескольким направлениям: внутри- и внешнеполитическому, а также военному.

Таким образом Россия тщательно планировала нападение на Украину более года.

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