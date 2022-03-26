Путин начал готовить нападение на Украину сразу после победы Байдена на выборах
Источник:"Ангора"
Российские правозащитники утверждают, что Путин начал готовить нападение на Украину сразу после победы Джо Байдена на президентских выборах в США.
Об этом говорится в докладе международной правозащитной организации "Агора", посвященном месяцу войны против Украины.
Кстати "Признал, что ведет войну: Путин подписал закон, об "участниках боевых действий"
Победа Байдена для России означала начало войны
Согласно отчету, стартом кампании подготовки к нападению на Украину стала серия заседаний Совета безопасности России в ноябре 2020 года.
В этом же месяце в США состоялись президентские выборы. Кремль рассчитывал на победу Дональда Трампа. Поскольку победил Байден, для Москвы это означало неизбежное возобновление конфронтации.
Несколько направлений подготовки
Тогда Путин начал готовиться. Подготовку к войне вели по нескольким направлениям: внутри- и внешнеполитическому, а также военному.
Таким образом Россия тщательно планировала нападение на Украину более года.
Может быть интересно – Путин подписал приказ об увольнении Чубайса: