Про це мовиться у доповіді міжнародної правозахисної організації "Агора", присвяченій місяцю війни проти України.

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Перемога Байдена для Росії означала початок війни

Відповідно до звіту, стартом кампанії підготовки до нападу на Україну стала серія засідань Ради безпеки Росії у листопаді 2020 року.

Цього ж місяця в США відбулися президентські вибори. Кремль розраховував на перемогу Дональда Трампа. Оскільки переміг Байден, для Москви це означало неминуче відновлення конфронтації.

Кілька напрямків підготовки

Тоді Путін почав готуватись. Підготовку до війни вели за декількома напрямками: внутрішньо- та зовнішньополітичному, а також військовому.

Таким чином Росія ретельно планувала напад на Україну понад рік.

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