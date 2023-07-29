Об этом 24 Каналу заявил российский оппозиционный журналист, публицист, главный редактор исторического журнала "Дилетант" Виталий Дымарский. Пока российский диктатор пытается удержаться в так называемом "политическом коридоре".
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"Мне кажется, он пришел в себя после бунта Пригожина. В Кремле решили, что ему нужно больше общаться. Как помните, Путин ездил в Дагестан, где очень активно встречался с местными. При этом, я думаю, что это даже были не актеры", – отметил Дымарский.
Навстречу электорату
Выборы трут мозоли на носу Путина. Поэтому хочет он того или нет, но ему надо работать с местным электоратом и завоевывать "всенародную любовь".
Он появился в своей так называемой "свошной" повестке дня. Раньше его не было. Все же молчат. Даже Конашенков не балует информацией. Он (Путин – 24 Канал) вышел, чтобы что-то сказать, мол интересуется войной,
– отметил публицист.
Виталий Дымарский о политике Путина: смотреть видео
Он добавил, что Путин может политически контролировать данные события. И сейчас пытается удержаться в своем начертанном "политическом коридоре".
Деятельность Путина: последние новости
- В Санкт-Петербурге состоялся саммит "Россия – Африка", где выступил российский диктатор Владимир Путин. Из его сознания звучало немало маразматических заявлений, в частности о "нейтральном статусе" Украины, окончании войны и "святости русских".
- Рассматривал комнату ожидания, поправлял карандаши на столах и сверял время – лидер Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси погрузил Владимира Путина в долгое ожидание личной встречи. Это уже не первый раз, когда мировые лидеры не торопятся на переговоры с российским диктатором.
- В октябре Путин может посетить Китай, а также Кремль анонсировал поездки в Индию и Турцию. Таким образом, диктатор пытается убедить общество, что он – не списанный игрок.