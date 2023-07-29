Про це 24 Каналу заявив російський опозиційний журналіст, публіцист, головний редактор історичного журналу "Дилетант" Віталій Димарський. Наразі російський диктатор намагається втриматися у так званому "політичному коридорі".
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"Мені здається, він опритомнів після бунту Пригожина. В Кремлі вирішили, що йому треба більше спілкуватися. Як пам'ятаєте, Путін їздив у Дагестан, де дуже активно зустрічався з місцевими. При цьому, я думаю, що це навіть були не актори", – зазначив Димарський.
Назустріч електорату
Вибори труть мозолі на носі Путіна. Тому хоче він того чи ні, але треба працювати з місцевим електоратом і завойовувати "всенародну любов".
Він з'явився у своєму так званому "свошному" порядку денному. Раніше його не було. Всі ж мовчать. Навіть Конашенков не балує інформацією. Він (Путін – 24 Канал) вийшов, щоб щось сказати, мовляв цікавиться війною,
– відзначив публіцист.
Віталій Димарський про політику Путіна: дивитись відео
Він додав, що Путін може політично контролювати дані події. І наразі намагається втриматися у своєму накресленому "політичному коридорі".
Діяльність Путіна: останні новини
- У Санкт-Петербурзі відбувся саміт "Росія – Африка", де виступив російський диктатор Владімір Путін. З його свідомості лунало чимало маразматичних заяв, зокрема про "нейтральний статус" України, закінчення війни та "святість росіян".
- Розглядав кімнату очікування, поправляв олівці на столах і звіряв час – лідер Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі занурив Владіміра Путіна у довге очікування особистої зустрічі. Це вже не вперше, коли світові лідери не квапляться на перемовини з російським диктатором.
- У жовтні Путін може відвідати Китай, а також Кремль анонсував поїздки до Індії та Туреччини. Таким чином диктатор намагається переконати суспільство, що він – не списаний гравець.