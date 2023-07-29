Про це 24 Каналу заявив російський опозиційний журналіст, публіцист, головний редактор історичного журналу "Дилетант" Віталій Димарський. Наразі російський диктатор намагається втриматися у так званому "політичному коридорі".

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"Мені здається, він опритомнів після бунту Пригожина. В Кремлі вирішили, що йому треба більше спілкуватися. Як пам'ятаєте, Путін їздив у Дагестан, де дуже активно зустрічався з місцевими. При цьому, я думаю, що це навіть були не актори", – зазначив Димарський.

Назустріч електорату

Вибори труть мозолі на носі Путіна. Тому хоче він того чи ні, але треба працювати з місцевим електоратом і завойовувати "всенародну любов".

Він з'явився у своєму так званому "свошному" порядку денному. Раніше його не було. Всі ж мовчать. Навіть Конашенков не балує інформацією. Він (Путін – 24 Канал) вийшов, щоб щось сказати, мовляв цікавиться війною,

– відзначив публіцист.

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Він додав, що Путін може політично контролювати дані події. І наразі намагається втриматися у своєму накресленому "політичному коридорі".

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