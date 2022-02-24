Путин начал вторжение в Украину, – Кулеба

Ночью 24 февраля Россия напала на Украину. Перед этим выступил Владимир Путин и объявил "специальную военную операцию".

Ситуацию эмоционально прокомментировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он написал, что "Путин только что начал полномасштабное вторжение в Украину".

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Россия напала на Украину

При этом "мирные украинские города терпят удары".

Это захватническая война. Украина будет защищаться и победит. Мир может и должен остановить Путина. Пора действовать,

– призвал Кулеба.

Также советник министра внутренних дел Антон Геращенко назвал места, куда Россия нанесла ракетные удары: "Только что были удары ракет по центрам военного управления, аэродромам, военным складам в Киеве, Харькове, Днепре".