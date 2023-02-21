Путин присвоил почетное наименование ракетной бригаде, чей "Бук" сбил Boeing рейса MH17
Российский диктатор Владимир Путин награждает убийц. Он присвоил наименование "гвардейской" 53-й зенитной ракетной бригаде, которой принадлежал "Бук", сбивший малайзийский "Боинг".
Убийцы награждены "за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и госинтересов". Об этом говорится в указе, передает 24 Канал.
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Путин награждает убийц
"Присвоить 53 зенитной ракетной бригаде почетное наименование "гвардейская" и в предь именовать ее: 53 гвардейская зенитная ракетная бригада", – говорится в указе диктатора.
Указ диктатора / Фото из росСМИ
Напомним, что, согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит в июле 2014 года из зенитного комплекса "Бук" с территории, подконтрольной боевикам "ДНР".
Главное о катастрофе
- Пассажирский самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года вблизи оккупированного Тореза Донецкой области зенитным ракетным комплексом "Бук" российского производства.
- В результате катастрофы погибли 298 человек. Россия свою причастность к катастрофе отрицает и обвиняет Украину.
- Окружной суд Гааги во время зачитывания приговора по делу о крушении малайзийского рейса MH17 заявил, что так называемая "ДНР" была под контролем России как минимум с мая 2014 года.
- Также в Нидерландах отметили, что Россия снабжала оружие самопровозглашенной республике. Там утверждают, что у боевиков "ДНР" было российское гражданство и были причастны к вооруженным силам Кремля.
- Судья констатировал, что пассажирский самолет MH17 был сбит из ЗРК "Бук" с территории оккупированного Россией Первомайского.