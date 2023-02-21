Российский диктатор Владимир Путин награждает убийц. Он присвоил наименование "гвардейской" 53-й зенитной ракетной бригаде, которой принадлежал "Бук", сбивший малайзийский "Боинг".

Убийцы награждены "за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и госинтересов". Об этом говорится в указе, передает 24 Канал.

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Путин награждает убийц

"Присвоить 53 зенитной ракетной бригаде почетное наименование "гвардейская" и в предь именовать ее: 53 гвардейская зенитная ракетная бригада", – говорится в указе диктатора.



Указ диктатора / Фото из росСМИ

Напомним, что, согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит в июле 2014 года из зенитного комплекса "Бук" с территории, подконтрольной боевикам "ДНР".

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