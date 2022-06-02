Путин намеренно провоцирует голод в мире, – глава Еврокомиссии

Россия намеренно блокирует украинские порты и не разрешает вывозить зерно. Таким образом, Владимир Путин провоцирует наступление голода в мире.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время форума GLOBSEC-2022 в Братиславе. Она отметила, что Брюссель делает все возможное для того, чтобы помочь экспортировать зерно и доставить его на внешние рынки.

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Путин намеренно блокирует поставки зерна для всего мира

Путин блокирует экспорт зерна через Черное море. Страшно видеть, что Путин намеренно блокирует поставки зерна для мира. 50 процентов Всемирной продовольственной программы приходится на украинское зерно. Нам это зерно очень необходимо,

– отметила президент Еврокомиссии.

Фон дер Ляен уверена, что Путин проводит свою войну и совершенно не чувствует ответственности за то, что его действия могут спровоцировать мировой голод. Российский президент абсолютно сознательно бомбит украинские зернохранилища.

В Украине заблокировано 20 миллионов тонн зерна

В Украине заблокировано около 20 миллионов тонн зерна. Для того, чтобы его снабжать сушей, в Евросоюзе создали специальные коридоры. Задача очень сложная, однако ее выполнить необходимо.

Около двух третей территории Украины составляет чернозем – одна из самых плодородных почв в мире. Это символ украинского флага, символизирующий желтое поле пшеницы под голубым небом,

– объяснила фон дер Ляен.

Тем временем Ирландия признала геноцидом вторжение России в Украину.

Чтобы разблокировать порты, требуются гарантии.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба отмечал : чтобы разблокировать украинские порты необходимые военные гарантии того, что Россия не воспользуется шансом напасть на Одессу. Министр считает, что для этого необходимо присутствие тех стран, которые готовы принять участие в этой операции.

Блокада украинского зерна: последние новости

В Офисе Президента отмечают, что разрешать продовольственный кризис нужно как можно быстрее. По словам Андрея Ермака, этому могут помочь привлечение военных конвоев стран-партнеров.

Москва, блокируя украинские порты, стремится к мировой дестабилизации, больше всего от таких действий пострадают страны Африки.

Между тем, россияне массово вывозят краденое зерно с украинской территории в оккупированный Крым. На дорогах были замечены целые колонны грузовиков.

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