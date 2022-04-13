Путин напал на Украину, чтобы США и Великобритания не могли ее защитить

В Будапештском меморандуме есть немало интересных и важных моментов, правда, страны, которые якобы должны гарантировать безопасность Украины, понимают его диаметрально противоположно.

Вопросы трактовки

"Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Соединенные Штаты Америки подтверждают свое обязательство уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Соединенные Штаты Америки подтверждают свое обязательство, что никакие их вооружения никогда не будут применены против Украины".

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Это написано в Будапештском меморандуме. Знаете, как его прочитал кремлевский диктатор? Что нужно немедленно применить оружие против Украины, потому что иначе США и Великобритания поставят ей оружие против России.

Антиподы

Американцы и британцы видят агрессию, заглядывают в меморандум, читают свои обязательства и начинают помогать Украине сохранить независимость и суверенитет. Чем больше угроза, тем больше помощь, включая поставки оружия.

"Они хотели на нас напасть, мы успели в последний момент!", – радостно восклицает кремлевский диктатор.

"Это все англичанка гадит, у меня все пароли-явки есть!", – вторит ему картофельный лось.

Ага – "Ник и Майк" – где-то мы это уже проходили.

Росія здійснює геноцид української нації – дивіться відео:

"Ник" и "Майк" –герои мистификации 2020 года от белорусских спецслужб, пытавшейся "разоблачить" "кровавую руку Запада". Однако желаемого для Лукашенко результата афера с "Ником" и "Майком" не имела, а сами два "рептилоида" стали героями мэмов. Как и Лукашенко.