Питання трактування

"Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Сполучені Штати Америки підтверджують своє зобов'язання поважати незалежність, суверенітет та чинні кордони України".

Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Сполучені Штати Америки підтверджують своє зобов'язання, що жодні їхні озброєння ніколи не будуть застосовані проти України."

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Це написано у Будапештському меморандумі.

Знаєте, як його прочитав кремлівський диктатор? Що потрібно негайно застосувати зброю проти України, бо інакше США та Велика Британія поставлять їй зброю проти Росії.

Антиподи

Американці та британці бачать агресію, заглядають у меморандум, читають свої зобов'язання та починають допомагати Україні зберегти незалежність та суверенітет. Чим більша загроза, тим більша допомога, включаючи постачання зброї.

"Вони хотіли на нас напасти, ми встигли в останній момент!", – радісно вигукує кремлівський диктатор.

"Це все англійка гадить, у мене всі паролі-явки є!", – вторить йому картопляний лось (Лукашенко – ред .).

Ага – "Нік і Майк" (герої містифікації 2020 року від білоруських спецслужб, яка намагалася "викрити" "криваву руку Заходу" – ред.) – десь ми це вже проходили.

Росія здійснює геноцид української нації – дивіться відео: