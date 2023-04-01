Путин уже нарушил обещание по ядерному оружию, данное Китаю, – Кислица в ООН

Россия уже привыкла к постоянному вранью и пренебрегает даже теми, кого объявляет своими друзьями и стратегическими партнерами.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совета Безопасности ООН.

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По словам Кислицы, Путину понадобилось всего 4 дня, чтобы нарушить еще одно обязательство, которое он взял на себя с лидером КНР в совместном заявлении, подписанном 22 марта 2023 года. В документе провозглашается, что "все государства, владеющие ядерным оружием, должны воздерживаться от развертывания ядерного оружия за пределами своих национальных территорий".

Постоянный представитель Украины при ООН сказал, что в отличие от России, позиция Китая относительно ядерного оружия твердая и четкая. Ведь Китай ранее метко подчеркнул Россию на том, что необходимо предотвратить распространение ядерного оружия.

Украина выполнила свои обязательства

Кислица напомнил, что Украина является участником Договора о нераспространении ядерного оружия, а также подписала в 1994 году Будапештский меморандум о предоставлении гарантий безопасности в связи с присоединением к настоящему договору.

5 декабря 1994 г. состоялось подписание Будапештского меморандума. В обмен на гарантии безопасности, Украина отказалась от ядерного потенциала. Однако уже в 2014 году один из гарантов безопасности – Россия – нарушила меморандум.

Постпред Украины при ООН подчеркнул, что Украина отказалась от третьего по величине ядерного арсенала в мире. Однако, по словам Кислицы, одно из государств-гарантов – Россия – не выполнило своих обязательств по Будапештскому меморандуму и снова демонстрирует, что воспринимает ядерное оружие как инструмент угроз и запугивания, а не средство сдерживания и предотвращения войны.

Что сказали представители других стран

Особым цинизмом отметились заявления представителей России. Так, Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что в Европе якобы могут быть размещены 100 – 150 единиц тактического ядерного оружия США.

Из-за действий США и союзников глобальная архитектура безопасности испытала серьезную эрозию. Россия будет реагировать на провокационные и агрессивные действия, в частности, размешивая ядерное оружие в Беларуси, не нарушающее наших международных обязательств",

– подчеркнул Небензя.

Что ж, конечно, это "не нарушает международные обязательства" России, ведь она не признает и не соблюдает никаких правил.

Заместитель генсекретаря ООН по разоружению Идзуми Намицу : "Риск применения ядерного оружия сейчас выше, чем на пике Холодной войны. Мир должен деескалировать эту напряженность и выполнять свои обязательства в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия".

: "Риск применения ядерного оружия сейчас выше, чем на пике Холодной войны. Мир должен деескалировать эту напряженность и выполнять свои обязательства в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия". Заместитель постпреда Китая при ООН Ген Шуан : "Мы выступаем за запрет передачи ядерного оружия, чтобы никакие ядерные страны не передавали его за границу и не размещали за пределами своей страны".

: "Мы выступаем за запрет передачи ядерного оружия, чтобы никакие ядерные страны не передавали его за границу и не размещали за пределами своей страны". Постоянный представитель ЕС при Организации Олаф Ског: "Беларусь до сих пор может решить отказаться размещать российское ядерное оружие. Поэтому мы призываем власти Беларуси немедленно прекратить поддержку агрессивной войны России против Украины и изменить свое решение о размещении ядерного оружия, что лишь усугубит напряжение в регионе".

Добавим, что 25 марта президент страны-агрессорки Владимир Путин, по которому МКС выдал ордер на арест, заявил, что Россия разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси.