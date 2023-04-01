Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради Безпеки ООН.

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За словами Кислиці, Путіну знадобилося лише 4 дні, щоб порушити ще одне зобов'язання, яке він взяв на себе з лідером КНР у спільній заяві, підписаній 22 березня 2023 року. У документі проголошується, що "всі держави, які володіють ядерною зброєю, повинні утримуватися від розгортання ядерної зброї за межами своїх національних територій".

Постійний представник України при ООН сказав, що на відміну від Росії, позиція Китаю щодо ядерної зброї є твердою і чіткою. Адже Китай раніше влучно наголосив Росії на тому, що необхідно запобігти розповсюдженню ядерної зброї.

Україна виконала свої зобов'язання

Кислиця нагадав, що Україна є учасницею Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, а також підписала в 1994 році Будапештський меморандум щодо надання гарантій безпеки у зв'язку з приєднанням до цього договору.

Довідка. 5 грудня 1994 року відбулося підписання Будапештського меморандуму. В обмін на гарантії безпеки Україна відмовилася від ядерного потенціалу. Проте вже у 2014 році один з гарантів безпеки – Росія – порушила меморандум.

Постпред України при ООН підкреслив, що Україна відмовилася від третього за величиною ядерного арсеналу у світі. Однак, за словами Кислиці, одна з держав-гарантів – Росія – не виконала своїх зобов'язань за Будапештським меморандумом і знову демонструє, що сприймає ядерну зброю як інструмент погроз і залякування, а не засіб стримування і запобігання війні.

Що сказали представники інших країн

Особливим цинізмом відзначилися заяви представники Росії. Так, Постпред Росії при ООН Васель Нєбєнзя заявив, що в Європі нібито може бути розміщено 100 – 150 одиниць тактичної ядерної зброї США.

"Через дії США та союзників глобальна архітектура безпеки зазнала серйозної ерозії. Росія реагуватиме на провокаційні та агресивні дії, зокрема, розмішуючи ядерну зброю у Білорусі, що не порушує наших міжнародних зобов'язань",

– наголосив Нєбєнзя.

Що ж, звісно, це "не порушує міжнародних зобов'язань" Росії, адже вона не визнає і не дотримується жодних правил.

Заступниця генсекретаря ООН у справах роззброєння Ідзумі Накаміцу : "Ризик застосування ядерної зброї зараз вищий ніж на піку Холодної війни. Світ повинен деескалювати цю напруженість та виконувати свої зобов'язання у рамках Договору про нерозповсюдження ядерної зброї".

: "Ризик застосування ядерної зброї зараз вищий ніж на піку Холодної війни. Світ повинен деескалювати цю напруженість та виконувати свої зобов'язання у рамках Договору про нерозповсюдження ядерної зброї". Заступник постпреда Китаю при ООН Ген Шуан: "Ми виступаємо за заборону передачі ядерної зброї, щоб жодні ядерні країни не передавали її за кордон і не розміщували за межами своєї країни".

Додамо, що 25 березня президент країни-агресорки Володимир Путін, щодо якого МКС видав ордер на арешт, заявив, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю у Білорусі.