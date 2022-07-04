Путин нашел себе новую жертву
Источник:фейсбук Агги Загребельской
Удовлетворение даже одного требования террориста сегодня сделает его еще более дерзким и жестоким завтра, раздувает его аппетит. А полицейских – более слабыми и уязвимыми.
Новая жертва террориста – Литва. И хотя может казаться, что речь идет просто о транзите товаров через Литву в Калининград, на самом деле все гораздо глубже и серьезнее – речь о суверенитете, субъектности и независимости Литвы.
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У России были свои планы на Литву
С момента распада Советского союза Россия ставила своей целью превратить Литву в транзитную страну – приложение России, территорию между двумя частями России. Коридорная страна, без права суверенитета над собственной территорией.
Россия требовала экстерриториальности во всем: начиная от товаров, заканчивая людьми и войсками и техникой. Литва героически сопротивлялась даже тогда, когда члены ЕС требовали от нее обратного при вступлении в Союз.
Сегодняшняя искусственная истерика России по блокированию товарного транзита – это продолжение этой борьбы. Россия знала еще при принятии четвертого пакета санкций, что последствия будут именно такими.В регламентных документах прямо упоминался Калининград. Но она ждала до последнего, чтобы манипулятивно поднять шум и угрожать ударами.
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Ошибка может дорого стоить
Если сделать санкционное исключение для товаров, перемещаемых по территории Литвы – это именно то, что нужно России, чтобы увеличить свою власть над Литвой и унизить ее суверенитет и европейскую принадлежность.
По состоянию на сегодняшний день для поражения ЕС России будет достаточно особых прав на литовскую землю и слабости Европы, которая согласится в ответ на угрозы их предоставить. Но это только по состоянию на сегодняшний день. Не пройдет и нескольких дней, как Россия придет снова за следующей добычей.
Стоит сделать только одну единственную уступку террористу, и вы долго не сможете избавиться от него, но дорого заплатите за эту ошибку.
Путин нашел новую жертву – Литву / Фото Getty Images
Президент Литвы Гитанас Науседа предупредил в минувшие выходные, что ослабление санкций будет означать "умиротворение". А президент Джо Байден бескомпромиссно и безапелляционно сказал, что США будут защищать каждый дюйм территории НАТО.ЕС совместно за четыре месяца преодолел немало разнообразных вызовов. Россия усовершенствовала свой шантаж и терроризм, чтобы найти уязвимое место внутри союза и ударить туда. Выделение Литвы как особой территории, освобожденной от части санкций – именно то уязвимое место, где Россия рассчитывает на слабость ЕС.
Задача союза сделать наоборот – укрепить Литву, превратив ее в крепость и лишив Москву каких-либо надежд на то, что когда-нибудь Литва даже теоретически может стать ее коридором.
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