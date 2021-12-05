Путин насмешил весь мир, требуя гарантии НАТО

Как вы успели заметить, путч в Украине не случился. Надеюсь, благодаря СБУ. Мне было бы очень смешно наблюдать пресс-конференцию Зеленского, которая больше напоминала программу "Окна".

Помните, было такое шоу? Там друг друга таскали за волосы, поливали водой и оскорбляли.

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Да, смешно, если бы это была пресс-конференция президента компаний "Ослиные уши", несуществующей республики или хотя бы "95-го Квартала". Только не президента Украины.

А то как-то странно: пока Путин грабит Донбасс и приглашает Лукашенко на отдых в оккупированный Крым, вы тут меряетесь размером… эго. Не того, что вы подумали.

Между прочим, ФСБ России аккурат в день предполагаемого переворота задержала 2 якобы украинских шпионов. Намёк для просвещенных, так сказать.

Ещё никто ничего не разместил в Украине, а Владимир Путин в свойственной ему манере "не мы такие – жизнь такая" уже готов обороняться. То есть нападать.

Россия хочет гарантий

Буквально вчера стало известно, что главной темой переговоров Путина и Байдена будут юридические гарантии отсутствия НАТО у соседей России. Во всяком случае, так хотят в Кремле.

Едва ли эти гарантии будут. А значит – нельзя исключать новой российской агрессии, но будем оставаться оптимистами.

НАТО объявляет о своей поддержке Украине в связи с тем, что российские войска, которые и так находятся на украинской территории, всё больше и больше скапливаются у границы нашей страны.

Россия же с упорством маньяка обвиняет нас в том, что мы собираемся напасть. Куда напасть? На что напасть? Зачем напасть? Видимо, напасть на след газового транзита.

Россия же, как всегда, покивала "да-да, транзит будет", но на деле – транзит минимален. Значит, можно бомбить. И вот уже гауляйтер Донбасса Денис Пушилин, тот самый, кто сидит на кремлевском бюджете, заявляет о том, что они могут попросить у России военной помощи.

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Сказал, будут действовать по ситуации. По какой ситуации?! По приказу Путина вы будете действовать. И если он отдаст приказ рискнуть наступать – как тебе, так и Лукашенко – тогда да. А так – ты ноль без палочки.

Кстати, интересно, получил уже Пушилин партбилет "Единой России" или он предпочитает "ЛДПР"?

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Россия будто забыла, что это наша территория

Тут вообще какая-то паранойя. Просить помощи может только независимое образование, а Донецк – это часть Украины. Очевидно, из Кремля ему дали понять, что наплюют на Минские соглашения и признают эти политические опухоли на теле Украины независимыми.

Украина проводит операцию по сдерживанию российской армии на собственной украинской территории – это на линии разграничения в Луганской и Донецкой областях. И больше ничего.

Россия же усматривает в этом угрозу нападения. То есть ни Путин, ни Лавров, ни злобные карлицы, ни великанши роспропаганды как будто не подозревают о том, что ОРДЛО – это территория Украины. Да, и по минским соглашениям и согласно международному праву.

А на своей территории мы можем делать что угодно. Иногда мне кажется, Россия забывает об этом, и всё лезет к нам и лезет со своими рылами и танками.

Вы насажали своих обезьян и этим местным – из оккупационных администраций – раздали партбилеты Единой России и всё переживаете о защите русскоязычного населения и правах Донбасса. Украинского Донбасса. Чужой территории. Не вашей!

Не надо возмущаться. Каждая оккупационная обезьяна рано или поздно зайдет в свой лифт.

"Защита" от Путина

Вернёмся к России. Интрига с нападением на Украину зашла так далеко, что Владимир Путин уже официально заявил, что он ни на кого не нападает.

Он "защищает" свои интересы. В Крыму "защищал" и на Донбассе "защищает", будет "защищать" и дальше.

Чего хочет Путин

Возможно, Владимир Путин уже решил, что российская армия пойдёт в наступление на Украину. Но для начала ему нужны гарантии безопасности.



Путину нужны гарантии безопасности / Фото Getty Images

Помнится, был такой Будапештский меморандум, по которому Россия не должна была нападать на Украину, а вышло почему-то ровно наоборот.

Теперь Владимир Путин требует гарантий, что ни Украина, ни Грузия не войдут в НАТО. Это смешно. Потому что несмотря на огромное российское влияние на грузинскую внутреннюю политику и церковь, несмотря на войну с Украиной – эти страны, как и другие соседи России, кроме Беларуси – независимые суверенные государства.

Они могут делать на своей территории, что считают нужным. Беларусь как бы тоже суверенная, но как бы уже в Союзном государстве.

В голове Лукашенко пляшут американцы

Предсказуемые речи и ещё более предсказуемые намерения Владимира Путина и его свиты – хоть и весьма кровожадные – ни в какое сравнение не идут с паранойей его белорусского коллеги. Или уже вассала? После публичной просьбы прокатить его. В Крым.

Или пациента? Я даже не знаю. Что делать, когда у Лукашенко в голове пляшут одни тараканы?

Лукашенко заявлял, что в войне якобы заинтересованы американцы, а делают они это руками поляков, прибалтов и украинцев. Вот так Александр Григорьевич раскрывает коварные планы Госдепа по захвату России!

Лукашенко закономерно становится самым антизападным спикером Русского мира. Великий колхозник, чей колхоз на грани банкротства, а работники разбежались – остались одни вертухаи.

Лояльность Лукашенко Путину понятна и предсказуема

Много лет назад он сделал свой выбор, как и кремлёвская элита, в пользу усатого эффективного менеджера из общесоветского прошлого.



Лукашенко лоялен Путину / Фото Getty Images

Теперь обложенный санкциями и презрением собственного народа, как гусь в яблоках, президент Беларуси загнан в угол.

В угол, из которого можно пакостить и гадить своим сильным врагам. Для Украины и Евросоюза Лукашенко не сулит ничего хорошего.

Для торговли с Путиным у него осталось предоставление базы для ядерного оружия и остановка транзита газа в Европу. Путин, кстати, последнее может не одобрить – это же грозит уменьшению сечения долларопровада из ЕС, который наполняете после поставок нефти и газа из России.

Украина должна быть готова

И вот если Польша и Литва вполне себе показали, что будут оборонять свои границы, то что делать Украине, которая уже ведёт войну на одном фронте? Очевидно, быть готовым к открытию второго.

Миграционный кризис на польско-белорусской границе поутих, и мигранты, заплатив уже в белорусскую казну по несколько тысяч евро, будут депортированы.

Кровавый батька дал им день на прорыв польской границы. Мастер эмоциональной лжи – так называемый лидер Беларуси – в чём-то подражает Путину.

Его все обложили, но он сопротивляется. И вот уже найден повод сделать Беларусь плацдармом для нападения на Европейский Союз.

Весь мир прекрасно понимает, что за государственный террористом и диктатором Лукашенко, так же как и за террористами в Луганской и Донецкой областях Украины, стоит одна и та же стена – Кремлёвская.

Лавров заявлял, что на любые шаги будут жестко реагировать. На этой неделе для шагов появился ещё один повод. Ну, Москва его везде найдёт, к сожалению.

Саммит демократий – куда США позвали Украину, Польшу, другие страны, даже Пакистан, а Россию не позвали.

Обиженная Россия

В России, правда, непонятно, почему её не пригласили на самит демократий? Ну, это как пригласить убеждённого каннибала на веганскую вечеринку. Можно, но зачем?

Тем более, что саммит предполагает разработку некого плана по укреплению власти народа в каждой стране. А затем еще одну встречу, где страны расскажут, что они сделали для демократии.

И кто мог бы приехать от России? Глава Следственного Комитета Александр Бастрыкин? Министр иностранных дел – мистер "мы ни при чём" – Сергей Лавров? Или Мария Захарова – разве что с концертом и фирменной "калинкой-малинкой"?

В России не то, чтобы нет демократии. Россия не хочет демократии. Россия хочет царя. То есть здоровый консерватизм. Нападать на соседей, оккупировать, сбивать гражданские самолёты, сажать за слова – это консерватизм.

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Россия использует своё влияние в мире для подчинения других стран, в первую очередь соседей. Потому что самая большая геополитическая катастрофа, по мнению российского лидера, это распад СССР.

И Кремль стремится в прошлое, пусть даже с помощью телеграмма, ютуба и хакерских атак. Мог ли мечтать Сталин о том, что его политических потомков когда-то обвинят во влиянии на выборы в США?

Безусловно, амбиции и возможности Владимир Путина гораздо больше, чем у его знаменитого усатого коллеги. Но одно уже сделал – напугал весь мир. Сбитый Boeing, оккупированный Крым, ЧВК "Вагнер", Рамзан Кадыров, донецкие подвалы – это пипец как страшно.

Это ужасы, написанные Владимиром Путиным чужой кровью.