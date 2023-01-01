Путин настроен на войну и пытается мобилизовывать резервы, – военный эксперт

Военные эксперты предполагают, чего ждать от России в 2023 году. В частности, по их мнению, Владимир Путин настроен на войну и готов объявить новую мобилизацию в России, потому что у него не хватает резервов.

Об этом 24 каналу сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он считает, что Россия действительно готовится к новому наступлению.

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По его словам, и министр обороны предупреждал, что о том, что на февраль–март Россия может формировать ударные группировки. Ранее главнокомандующий ВСУ тоже говорил об этом.

Очевидно, что есть разведывательная информация о том, что Россия может готовиться (к новому наступлению – 24 канал). Даже новогоднее поздравление Путина на фоне военных свидетельствует о том, что он в своем безумии и иного выхода для себя, кроме того, как продолжать преступную агрессию против Украины, он не видит,

– объяснил Мусиенко.

Но, как отметил военный эксперт, чтобы восполнить потери российской армии в Луганской области или под Бахмутом, а также удерживать линию фронта и пытаться наступать, нужны люди.

"Такая цель есть, поэтому Россия хочет продолжать мобилизацию. Но это сигнал не только Украине, но и нашим западным партнерам, потому что Путин не настроен на переговоры, вывод своих войск или прекращение ракетных обстрелов, он настроен на войну", – подчеркнул Мусиенко.

Мусиенко о возможной мобилизации в России и готовности Путина: видео



Россия уже умоляет Китай о помощи

По его мнению, Кремль постоянно пытается повышать уровень эскалации – то ракета в Польше, то ядерные угрозы и тому подобное. Эксперт считает, что все это означает, что этот сигнал Кремль дает не только Украине, это сигнал Западу – Путин будет пытаться мобилизовывать свои резервы насколько может.

Сейчас встречи Путина с Си Цзиньпином свидетельствуют о том, что Россия уже умоляет Китай о помощи. И хотя он еще ничего не дает, но не исключено, что ситуация может начать меняться. Путин не то, что идет в ва-банк, а ставит все на карту ради продолжения этой войны,

– уверяет Мусиенко.

Военный эксперт подчеркнул, что при этом Путин рискует всем, даже будущим России и народа. "Он готов продолжать войну, несмотря на все, и мы это понимаем и готовимся противостоять врагу", – добавил Мусиенко.

По его словам, Украина наращивает потенциал, и мы ждем увеличения помощи от партнеров.

К слову, руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заверил, что в следующем году украинцев ждут радость и победа. Он заверил, что хороших новостей следует ожидать во второй половине нового года. Кроме того, Буданов сказал, что ракет у страны-агрессора осталось немного, а скоро будут ощутимы проблемы с боеприпасами.