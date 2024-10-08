Однако таких родственников у Путина тоже не так много, поэтому в России сейчас определенный "кадровый голод" на высокие должности. Это 24 Каналу отметил общественный деятель, ведущий ютуб-ресурса "Ходорковский Live" Сергей Асланян.

К теме В поле зрения женщина: в России серьезно задумываются о замене Путина: в России серьезно задумываются о замене Путина

Путину не на кого опереться

Как отметил Сергей Асланян, если взять совокупно всех женщин и детей Путина, все равно их недостаточно. Некоторые из сыновей диктатора – несовершеннолетние, поэтому их нельзя назначить руководителями структур. Даже Алине Кабаевой он не может дать важную должность.

Опереться не на кого. Есть узкий круг людей, которому он вынужден доверять хотя бы по признаку родства. Во время кризиса понимаешь, что свои предадут, наверняка, в последнюю очередь. Поэтому их нужно продвигать и сажать на очень серьезные должности, чтобы от них что-то зависело, чтобы они были выдающимися фигурами,

– сказал он.

Ведь диктатору нужно, чтобы родственники находились в министерских кабинетах, на финансовых потоках и на ответственных должностях. Но у Путина здесь тупик, ведь он невероятно боится за свою жизнь.

Напомним, 17 июня Путин прибегнул к кадровым изменениям. В частности, назначил новых заместителей министра обороны. Среди других должностных лиц оказалась Анна Цивилева, которая является двоюродной племянницей российского диктатора. Впоследствии он присвоил ей чин действительного государственного советника 3 класса, который соответствует воинским званиям генерал-майора и контр-адмирала.