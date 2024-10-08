Однак таких родичів у Путіна теж не так багато, тому у Росії зараз певний "кадровий голод" на високі посади. Це 24 Каналу зауважив громадський діяч, ведучий ютуб-ресурсу "Ходорковський Live" Сергій Асланян.

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Путіну нема на кого спертись

Як зазначив Сергій Асланян, якщо взяти сукупно усіх жінок та дітей Путіна, все одно їх недостатньо. Деякі з синів диктатора – неповнолітні, тому їх не можна призначити керівниками структур. Навіть Аліні Кабаєвій він не може дати важливу посаду.

Спертись нема на кого. Є вузьке коло людей, якому він змушений довіряти хоча б через ознаку спорідненості. Під час кризи розумієш, що свої зрадять, напевно, в останню чергу. Тому їх потрібно просувати та садити на дуже серйозні посади, щоб від них щось залежало, щоб вони були визначними фігурами,

– сказав він.

Адже диктатору потрібно, щоб родичі перебували у міністерських кабінетах, на фінансових потоках і на відповідальних посадах. Але у Путіна тут глухий кут, адже він неймовірно боїться за своє життя.

Нагадаємо, 17 червня Путін вдався до кадрових змін. Зокрема, призначив нових заступників міністра оборони. Серед інших посадовців опинилася Анна Цивільова, яка є двоюрідною племінницею російського диктатора. Згодом він присвоїв їй чин дійсного державного радника 3 класу, який відповідає військовим званням генерал-майора та контрадмірала.