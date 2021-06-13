Чего хочет Путин: российский президент назвал цель встречи с Байденом

Владимир Путин и Джо Байден встретятся в Женеве уже 16 июня. Российский президент заявил, что стремится восстановить контакты с США.

Он подчеркнул, что хочет относить личные контакты с Байденом, наладить отношения с США и прямой диалог между странами.

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А кроме этого – создать механизмы по тем направлениям, которые представляют взаимные интересы для Москвы и Вашингтона. "Такие, которые бы действительно функционировали", – уточнил Путин.

По словам российского президента, саммит не будет бесполезным, если удастся создать механизмы взаимодействия по разным направлениям. Такими он назвал:

стратегическую стабильность;

региональные конфликты;

глобальную экологию;

сотрудничество в области экономики.

Путин убежден, что у Москвы и Вашингтона есть "взаимная заинтересованность" в отношении экономики. Он считает, что многие американские компании хотят работать в России.

"Их за уши вытаскивают с нашего рынка, они уступают место конкурентам. Разве же это идет на пользу американской экономике..." – "переживает" глава Кремля.

Байден даст Путину "жесткий сигнал"

Как пишут американские СМИ, администрация Байдена надеется, что тот избежит ошибок, которые допускал во время встречи с Путиным его предшественник – Дональд Трамп.

Действующий президент США планирует передать главе Кремля "жесткий сигнал" и обсудить с Путиным, в частности, усиление российской агрессии в отношении Украины.