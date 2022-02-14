Путин назвал расширение НАТО на Восток "бесконечным и опасным"

Глава Кремля Владимир Путин в очередной раз выразил "беспокойство" из-за возможного членства Украины в НАТО. По его словам, расширение Альянса на Восток "бесконечное и опасное".

Об этом Путин заявил во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым. Их разговор транслировали российские каналы.

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Путин "беспокоится из-за НАТО"

Путин в очередной раз заявил об "озабоченности" из-за расширения НАТО. По его словам, Альянс "бесконечно расширяется на Восток". Более того, теперь якобы в это хотят втянуть постсоветские страны.

Поэтому глава Кремля обсудил с Лавровым ответы на так называемые "гарантии безопасности", которые еще в декабре Россия направила в США и НАТО.

Действительно ли НАТО расширяется "бесконечно"

В настоящее время НАТО насчитывает 30 стран. Пока "самым молодым" членом Альянса является Северная Македония, которую приняли в 2020 году. Перед тем НАТО в 2017 году приняло в свои ряды Черногорию. Это было первое расширение НАТО с 2009 года.

Что касается постсоветских республик, то Латвия Литва и Эстония еще во время пятой волны расширения НАТО в 2004 году присоединились к Альянсу. Другие постсоветские страны пока не являются членами НАТО.

То есть, это еще раз доказывает, что слова Путина – фейк.

Кратко о "гарантиях безопасности" Кремля

Еще в декабре 2021 года МИД России опубликовал фактический ультиматум в виде "гарантий безопасности". Среди требований – нерасширение НАТО, запрет на членство Украины в Альянсе и отказ Запада размещать ракеты малой и средней дальности на восточном фланге.

Из-за "гарантий" в Женеве, Брюсселе и Вене состоялся ряд переговоров между Западом и Кремлем, однако для России они завершились безрезультатно.

В конце января Россия получила письменный ответ от США на "гарантии". Вашингтон отклонил требования Кремля, однако настаивает на продолжении диалога.

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