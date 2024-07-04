Нашел настоящего "сообщника": Путин признал Талибан "союзником" России в борьбе с терроризмом

Россия не прекращает удивлять своими "союзниками". На этот раз список пополнило радикальное исламистское движение Талибан.

Заметим, что Талибан относится к запрещенным организациям. Однако московский "царь" считает его настоящим союзником Кремля в борьбе с терроризмом.

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Путин назвал Талибан "союзником" России

По данным российских СМИ, кремлевский диктатор Владимир Путин заявил 4 июля, находясь в Астане, что запрещенное сейчас на территории страны-агрессора движение Талибан является "союзником" Москвы в борьбе с терроризмом, поскольку тот контролирует Афганистан.

Надо исходить из того, что талибы контролируют власть в стране. И в этом смысле талибы, конечно, являются нашими союзниками в борьбе с терроризмом, потому что любая власть заинтересована в стабильности в том государстве, которым она руководит,

– утверждает глава страны-агрессора.

. Российские власти давно поддерживают контакты с талибами. Делегации Талибана регулярно приезжают в Москву. 15 мая талибы посещали форум "Россия – Исламский мир: KazanForum".

Отметим, что Запад не признает Талибан законным правительством Афганистана. Ранее действующий американский президент Джо Байден заявил, что талибы должны пройти долгий путь, чтобы получить международное признание.

Напомним, недавно Путину доложили что Талибан уже можно исключать из списка запрещенных организации. Более того, еще в октябре 2021 года Владимир Путин заявил, что Россия "приближается к принятию решения" об исключении "Талибана" из списка террористических организаций, но это решение опять же должно быть принято в ООН.