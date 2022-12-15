Впрочем, Путин не будет этого делать просто так. Вероятно, он получит определенные экономические выгоды в части санкций. Об этом 24 канала сказал российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин.
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Путин не будет делать ничего бесплатно
Российский правозащитник акцентирует, что Путин обложен санкциями, и это сильно сказывается на его окружении и кошельке. Речь может идти и о минеральных удобрениях и поставках отдельных энергоресурсов.
Не думаю, что Путин альтруист и без торговли решил освободить Запорожскую АЭС. Я в это не верю,
– убежден Фейгин.
Оппозиционер также отмечает, что мы не знаем всего. Он предполагает, что одним из условий Украины может быть освобождение военнопленных ВСУ.
Зеленскому нужно что-то делать, чтобы возвращать пленных из России. Более того, вы видите, как они сидят. Здесь ничего не поделаешь, приходится идти на уступки,
– замечает Фейгин.
Так, Украина вернет контроль на ЗАЭС и обеспечит ее безопасность. Возможно, добавляет правозащитник, Москва тоже что-то за это получит.
"А вещи, невидимые глазу, касательно переговоров о возможном обмене, наверное, тоже есть. Но нам об этом сообщают только постфактум", – резюмировал Марк Фейгин.
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Россияне могут выйти из ЗАЭС: что известно
- 21 ноября Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Тогда лидеры обсудили ситуацию на Запорожской атомной электростанции и энергетической безопасности Украины и Европы. Макрон заверил, что готов поддержать защиту энергетических объектов Украины.
- 9 декабря глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси отчитывался, что в отношении ЗАЭС есть прогресс в достижение соглашения с россиянами. Несмотря на это, ситуация на станции остается нестабильной.
- 13 декабря Макрон заявил, что существует соглашение о выводе российских войск с территории Запорожской АЭС. "Нам удалось защитить Чернобыль, и наша цель – защитить Запорожье. В ближайшие недели будут иметь решающее значение", – подчеркнул французский лидер.