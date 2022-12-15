Втім, Путін не робитиме цього просто так. Ймовірно, він отримає певні економічні вигоди в частині санкцій. Про це 24 каналу сказав російський правозахисник та опозиційний політик Марк Фейгін.

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Путін не робитиме нічого безкоштовно

Російський правозахисник акцентує, що Путін обкладений санкціями, і це сильно б'є по його оточенню та гаманцю. Може йтися й про мінеральні добрива та постачання окремих енергоресурсів.

Не думаю, що Путін альтруїст і без торгівлі вирішив звільнити Запорізьку АЕС. Я в це не вірю,

– переконаний Фейгін.

Опозиціонер також наголошує, що ми не знаємо всього. Він припускає, що однією з умов України може бути звільнення військовополонених ЗСУ.

Зеленському потрібно щось робити, аби повертати полонених з Росії. Ба більше, ви бачите, як вони сидять Тут нічого не поробиш, доводиться йти на поступки,

– зауважує Фейгін.

Так, Україна поверне контроль на ЗАЕС й забезпечить її безпеку. Можливо, додає правозахисник, Москва теж щось за це отримає.

"А речі, невидимі очам, щодо перемовин з приводу можливого обміну, мабуть, також є. Але нам про це повідомляють лише постфактум", – резюмував Марк Фейгін.

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