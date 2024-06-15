"Путин не боится НАТО": Волкер заявил, что диктатор прикрывается Альянсом

Постоянный представитель США в НАТО Курт Волкер заявил, что российский диктатор Владимир Путин не боится Североатлантического альянса. Заявления об угрозе со стороны Альянса не более, чем пустая болтовня.

Путин неоднократно говорил бред об угрозе со стороны стран, которые хотят присоединиться к НАТО. Но на самом деле хозяин Кремля постоянно использует в своих нарративах тему Альянса, чтобы оправдать свою агрессию. Об этом посол Курт Волкер заявил во время форума Black Sea Security Forum, передает 24 Канал.

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Путин оправдывает свою агрессию

Волкер отметил, что кремлевский диктатор просто не может существовать без войн и крови. По его словам, утверждение о том, что расширение НАТО якобы спровоцировало нападение России на Украину является ложью. Ведь на самом деле Путин напал на страны, которые не стали членами Североатлантического альянса.

Путин напал на страны, которые не присоединились к НАТО, прежде всего на Грузию и Украину. А также оккупированную часть Молдовы, и не атаковал страны, которые являются членами НАТО. Идея того, чтобы иметь границы с НАТО является чем-то новым или угрожающим для России – также не правда,

– заявил посол.

В то же время чиновник напомнил, что Россия имела общую границу с НАТО в Норвегии, в частности морское пространство в Арктике с момента основания Альянса. Так же было и с Черным морем и Турцией, а также с Беренговым морем и США с Канадой.

Поэтому, как отметил Волкер, байки российского диктатора Владимира Путина о якобы угрозе для России со стороны Североатлантического альянса является лишь попыткой оправдать свою вооруженную агрессию.

Диктатор получит сигнал о нерешительности НАТО

Курт Волкер считает, что после Вашингтонского саммита НАТО Путин получит такой же сигнал о нерешительности Альянса, как и раньше с саммитов в Бухаресте и Вильнюсе.

Проблема Бухарестского саммита, как и очень многих вещей, которые мы делали, в том числе недавно, что мы не думаем, какой месседж мы посылаем Путину. Месседж Бухарестского саммита Путину заключался в том, что Альянс не единственный, что ему не хватает решимости по поддержке Грузии и Украины, и поэтому это "зеленый свет" для Путина делать то, что он хочет,

– подчеркнул он.

По его словам, такой же месседж поступил из Вильнюсского саммита НАТО, где было продемонстрировано нерешительность Альянса по вопросу членства Украины в НАТО.