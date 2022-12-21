Побоялся опозориться: послания Путина к Федеральному собранию в этом году не будет, – СМИ

Россия продолжает терпеть поражение на фронте. Поэтому Путин, хотя и пытается в последнее время все чаще появляться на публике, отменяет традиционные доклады в конце года.

Так, он решил в этом году не делать послания к Федеральному собранию, рассказывает 24 канал со ссылкой на росСМИ. Заметим, что соответствующее мероприятие проходит ежегодно. Но в 2022 году так называемая "спецоперация" заставила диктатора из Кремля спрятать голову в песок.

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Достижений нет – нечем хвастаться

Как отмечают источники, к выступлению президента России "подготовка" велась. Правда, почему-то в Кремле решили не заниматься масштабной работой над текстом речи.

В администрации диктатора уже даже нашли вескую причину. Мол, не время сейчас с этими речами выступать. Уверяют, что послание более целесообразно будет произнести через время. Тогда, когда понятнее будет ситуация в зоне ведения так называемой "спецоперации".

Эксперты, конечно же, с этим решением соглашаются. Ведь это самое послание – загадывание на будущее президента. И поскольку он его может не видеть из своего бункера, то и делиться влажными мечтами он банально не может. Мол, нынче "динамическая повестка дня".

И здесь мы даже возражать не будем. Еще несколько месяцев назад россияне убеждали, что будут в Херсоне навсегда. Но вот уже больше месяца город свободен от врага. Поэтому не исключено, что диктатор боится сглазить, хвастаясь аннексированными украинскими территориями.

Перед тем отменил пресс-конференцию

Напомним, что накануне Путин решил отменить традиционную годовую пресс-конференцию. Как отмечают источники, основной темой должна была стать война в Украине. Но есть одно существенное "но".

Диктатору из Кремля просто нечем хвастаться. Положительных новостей с фронта нет. Поэтому решили пойти по пути наименьшего сопротивления. Нет конференции – нет проблем. В частности, с вопросами, на которые у президента просто не будет ответов.

Тогда же высказывалось предположение о послании Федеральному собранию. Для него в Кремле планировали создать "новый контекст". Один из возможных вариантов – масштабные перестановки в армии, правительстве, администрации того же президента. Но, как видите, и от послания в России решили отказаться.