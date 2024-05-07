Владимир Путин начинает свой 5-й срок с беспрецедентным уровнем поддержки – таким, который у него был в 2008 году. Западных санкций недостаточно, чтобы вызвать реакцию, а те, кто хоть как-то высказывался против войны – замолчали.
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Россияне привыкли к войне
Издание Bloomberg пишет, что россияне научились жить в условиях войны, которую развязала Россия. Путин с помощью войны меняет страну. Теперь Россия сочетает резкий национализм, включающий сочетание советской эпохи и имперской ностальгии с усилением подавления инакомыслия.
Как следствие, Путин испытывает незначительное внутреннее давление, чтобы прекратить боевые действия, несмотря на огромные военные потери,
– пишет издание.
В то же время нынешняя ситуация резко контрастирует с началом полномасштабного вторжения. Сейчас война проникла во все сферы российской жизни. Однако санкции не смогли "создать достаточный экономический дискомфорт" чтобы показать россиянам связь между развязыванием войны и влиянием на их благосостояние. То есть влияние слишком слабое, чтобы радикально изменить общественное настроение.
В частности, после того, как предприятия России приспособились к войне, ее граждан почувствовали другую сторону войны. Дефицит рабочей силы, возникший из-за призыва в армию, заставил бизнес поднимать зарплаты, чтобы удержать персонал.
Показатели общественных настроений относительно социально-экономической ситуации находятся на уровне 2008 года, пика стабильности Путина,
– говорит директор опросного центра "Левада-Центр".
Опросы показывают, что 87% одобряют руководство Владимира Путина, а 76% поддерживают действия российской армии в Украине. В то же время жесткие репрессии заставили молчать тех россиян, которые ранее высказывались против войны. Не было импульса даже после смерти Навального.
Инаугурация Путина
- 7 мая в России прошла инаугурация Владимира Путина – пятая за последние четверть века. Диктатор пробудет на посту как минимум до 2030 года.
- В своей речи диктатор обещал россиянам, что "оправдает их доверие". Ключевым приоритетом для России он назвал "народосбережение, сохранение вековых ценностей и традиций".
- Ряд стран отказалась посещать этот "шабаш", однако есть и те, кто прибыл на инаугурацию к военному преступнику.
- В частности, на мероприятии присутствовал посол Франции. В то же время французские дипломаты отметили, что это не означает, что они считают избрание Путина легитимным или "признают" его. По словам чиновников, это означает лишь то, что в Москве есть посольство Франции.