Владімір Путін розпочинає свій 5-й термін з безпрецедентним рівнем підтримки – таким, який у нього був у 2008 році. Західних санкцій недостатньо, аби викликати реакцію, а ті, хто хоч якось висловлювався проти війни – замовкли.

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Росіяни звикли до війни

Видання Bloomberg пише, що росіяни навчилися жити в умовах війни, яку розв'язала Росія. Путін за допомогою війни змінює країну. Тепер Росія поєднує різкий націоналізм, що включає поєднання радянської епохи та імперської ностальгії з посиленням придушення інакомислення.

Як наслідок, Путін відчуває незначний внутрішній тиск, щоб припинити бойові дії, попри величезні військові втрати,

– пише видання.

Водночас теперішня ситуація різко контрастує з початком повномасштабного вторгнення. Зараз війна проникла у всі сфери російського життя. Проте санкції не змогли "створити достатній економічний дискомфорт" аби показати росіянам зв'язок між розв'язанням війни та впливом на їхній добробут. Тобто вплив занадто слабкий, аби радикально змінити суспільний настрій.

Зокрема, після того, як підприємства Росії пристосувалися до війни, її громадян відчули інший бік війни. Дефіцит робочої сили, що виник через призов до армії, змусив бізнес підіймати зарплати, аби утримати персонал.

Показники суспільних настроїв щодо соціально-економічної ситуації знаходяться на рівні 2008 року, піку стабільності Путіна,

– каже директор опитувального центру "Левада-Центр".

Опитування показують, що 87% схвалюють керівництво Владіміра Путіна, а 76% підтримують дії російської армії в Україні. У той самий час жорсткі репресії змусили мовчати тих росіян, які раніше висловлювалися проти війни. Не було імпульсу навіть після смерті Навального.

Інавгурація Путіна