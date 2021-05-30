Путин нам не даст нормально отпраздновать 30-летие Независимости, – Климкин

Эксминистр иностранных дел Павел Климкин опасается, что президент России Владимир Путин не даст Украине спокойно отпраздновать 30-летие Независимости. Кремль может пойти на определенные действия.

Климкин утверждает, что Путин хочет показать, якобы Украина – это государство, которое не состоялось. По словам Климкина, для всего путинского окружения – это самое важное.

К теме На парад ко Дню Независимости выйдут военные с украинскими штурмовыми винтовками

Могут быть провокации из Москвы

Климкин утверждает, что это может быть смесь провокаций, чтобы обвинить Украину. Однако не знает, произойдет ли это до праздников или после.

Я не хочу спекулировать. Будет ли это только военный путь... Скорее всего, смесь с какими-то провокациями. Но Путин нам не даст показать, или попытается не дать показать, что Украина идет вперед, что мы устойчивые, что у нас есть постоянное движение к европейским ценностям и к успеху. Собственно, общего успеха с США и с ЕС,

– сказал бывший министр.

Он добавил, что Путин может начать новые враждебные действия на территории Украины, но вряд ли пойдет на полномасштабное военное наступление.

Как Украина будет праздновать 30-летие Независимости