Путин нам не даст нормально отпраздновать 30-летие Независимости, – Климкин

Эксминистр иностранных дел Павел Климкин опасается, что президент России Владимир Путин не даст Украине спокойно отпраздновать 30-летие Независимости. Кремль может пойти на определенные действия.
Климкин утверждает, что Путин хочет показать, якобы Украина – это государство, которое не состоялось. По словам Климкина, для всего путинского окружения – это самое важное.
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Могут быть провокации из Москвы
Климкин утверждает, что это может быть смесь провокаций, чтобы обвинить Украину. Однако не знает, произойдет ли это до праздников или после.
Я не хочу спекулировать. Будет ли это только военный путь... Скорее всего, смесь с какими-то провокациями. Но Путин нам не даст показать, или попытается не дать показать, что Украина идет вперед, что мы устойчивые, что у нас есть постоянное движение к европейским ценностям и к успеху. Собственно, общего успеха с США и с ЕС,
– сказал бывший министр.
Он добавил, что Путин может начать новые враждебные действия на территории Украины, но вряд ли пойдет на полномасштабное военное наступление.
Как Украина будет праздновать 30-летие Независимости
- В августе 2021 года Украина будет отмечать 30 годовщину Независимости, к празднику будут готовить военный парад. Президент Владимир Зеленский отмечал, что парад состоится "как на суше, так и на воде".
- Затем будет праздничный концерт.
- Накануне празднования в Украине состоится первый саммит Крымской платформы.
- Символом празднования Независимости в этом году будет цветок. Кстати, тогда же в Украину привезут "Конституцию" Пилипа Орлика. Ее смогут увидеть все желающие в большом доступе.