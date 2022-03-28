Путин не готов идти на компромисс, чтобы завершить войну, – госдеп США
Источник:Reuters
В США заявили, что глава Кремля Владимир Путин, похоже, не готов к компромиссам для того, чтобы прекратить войну в Украине.
Об этом заявил высокопоставленный чиновник Государственного департамента США после того, как Владимир Зеленский наметил потенциальный путь завершения войны.
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Все, что я видел, это то, что сейчас он (Путин – 24 канал) не хочет идти на компромисс,
– сказал чиновник.
О чем говорится
Украинская сторона не слишком высоко оценивает шансы того, что будет серьезный прорыв на предстоящих в Стамбуле переговорах. О них стало известно после разговора президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с Путиным накануне.
Украина готова обсуждать нейтральный статус в рамках мирного соглашения с Россией, но такой пакт должны гарантировать третьи стороны и его должны вынести на референдум.Справка. Зеленский в разговоре с российскими журналистами сказал, что мирное соглашение невозможно без прекращения огня и вывода войск. Он исключил попытки отвоевать всю контролируемую Россией территорию силой, поскольку "это приведет к третьей мировой войне".
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