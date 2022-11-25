Именно она не позволяет оказывать 100% помощь здесь и сейчас, поэтому американцам приходится играть хитро. Об этом 24 каналу сказал политолог Николай Давыдюк.

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Лягушку уже начали варить

Давидюк напомнил историю о том, как сварить лягушку. Если сразу применить большой огонь – лягушка выпрыгнет из воды. Но если его увеличивать постепенно, лягушка не замечает, как ее сваривают.

Путина уже сварили наполовину. В Симферополь и Севастополь летят дроны, но Путин не реагирует. Все, он съел это. "Северного потока" нет. Крымского моста нет. Генералы убегают. А куда Шойгу исчез? Он уже перескакивает в другую лодку, ведь понимает, что путинская пошла ко дну,

– говорит Давидюк.

Остались только маргиналы – Пригожин, Кадыров и другие. Адекваты убегают, добавляет Давидюк, и у них остался единственный выход – воспользоваться предложением США. Известно, что Соединенные Штаты призывают российских оппозиционеров сдавать информацию о преступном путинском режиме.

"Публичное объявление – это второй этап, уже среднее звено зовут. Топы и элита режима Путина уже давно сотрудничают там. Это тоже ответ на то, в каком состоянии сегодня путинская машина – в очень плохом", – отмечает политолог.

Уже никто не верит в Путина

Накануне премьер-министр Армении Николай Пашинян отказался брать гарантии от ОДКБ, ведь они – неэффективны. Это четкая демонстрация того, что уже никто не верит в Путина. Политолог акцентирует, что здесь стоит упомянуть известную пословицу: "Акела промахнулся".

В этом случае он не только промахнулся, а угодил себе в ногу. Причем стрелял, пока она не отвалилась, а потом взялся за вторую. Мне кажется, что ядерное оружие – единственное, что его спасает. Не было бы его – Путин висел бы, как Садам Хусейн – только московский ветер развивал бы его,

– говорит Давидюк.

Сейчас лучшие головы Украины и Запада думают над тем, как бы это лучше обыграть. Как утверждает политолог, Путин сейчас не может реагировать на всех фронтах. Атаки дронами по Крыму – самое худшее, что можно было представить до начала войны, ведь "конституция защищает".

"Распространил конституцию на Херсонщину, и уже через месяц украинцы перед BBC пели гимн Украины", – отмечает Давидюк.

Украина – не Россия

По мнению политолога, Путин сейчас не в такой форме, чтобы принимать какие-то бравадные решения. Он может блефовать и пугать. Украине нужно играть очень тонко, ведь мы доводим его до точки кипения – не сдаемся, боремся, не ведемся на давление и провокации. Давидюк отмечает, что главная ошибка диктатора состоит в отождествлении украинцев с россиянами.

"Украина – не Россия", как писал Кучма. Путин не прочел эту важную для него книгу. "Бьет – значит любит" – это не о нас. У нас "Бьет – значит сядет",

– отмечает украинский политолог.

Глава государства-террориста неизбежно будет отвечать за совершенные преступления. А украинцев, подчеркивает Давидюк, не сломать ни обстрелами, ни запугиванием.

"Да, россиян бы это загнало в тупик. Путин так пришел к власти, когда по своим начал стрелять, и ему сказали: "Окей, будешь нашим президентом". Здесь – нет. Здесь тебя уничтожат и вытрут ноги о твое лицо. Так закончится путинская история", – резюмирует политолог Николай Давидюк.

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