Саме вона не дозволяє надавати 100% допомогу тут і зараз, відтак американцям доводиться грати хитро. Про це 24 каналу сказав політолог Микола Давидюк.

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Жабу вже почали варити

Давидюк нагадав історію про те, як зварити жабу. Якщо одразу застосувати великий вогонь – жаба встрибне з води. Але якщо його збільшувати поступово, жаба не помічає, як її зварюють.

Путіна вже зварили наполовину. В Сімферополь та Севастополь летять дрони, але Путін не реагує. Все, він з'їв це. "Північного потоку" немає. Кримського мосту немає. Генерали тікають. А куди Шойгу зник? Він вже перескакує в інший човен, адже розуміє, що путінський пішов на дно,

– говорить Давидюк.

Залишилися лише маргінали – Пригожин, Кадиров та інші. Адеквати тікають, додає Давидюк, і у них залишився єдиний вихід – скористатися пропозицією США. Відомо, що Сполучені Штати закликають російських опозиціонерів здавати інформацію про злочинний путінський режим.

"Публічне оголошення – це другий етап, вже середню ланку кличуть. Топи й еліта режиму Путіна вже давно співпрацюють там. Це теж відповідь на те, в якому стані сьогодні путінська машина – у дуже поганому", – зауважує політолог.

Вже ніхто не вірить в Путіна

Напередодні прем'єр-міністр Вірменії Микола Пашиян відмовився брати гарантії від ОДКБ, адже вони – неефективні. Це чітка демонстрація того, що вже ніхто не вірить в Путіна. Політолог акцентує, що тут варто згадати відоме прислів'я: "Акела промахнувся".

В цьому випадку він не те що промахнувся, а влучив собі в ногу. Причому стріляв доти, поки вона не відвалилася, а потім взявся за другу. Мені здається, що ядерна зброя – єдине, що його рятує. Не було б її – Путін висів би, як Садам Хусейн – тільки московський вітер розвивав би його,

– каже Давидюк.

Наразі кращі голови України та Заходу думають над тим, як би це краще обіграти. Як стверджує політолог, Путін зараз неспроможний реагувати на всіх фронтах. Атаки дронами по Криму – найгірше, що можна було уявити до початку війни, адже "конституція захищає".

"Розповсюдив конституція на Херсонщину, і вже через місяць українці перед BBC співали гімн України", – зауважує Давидюк.

Україна – не Росія

На переконання політолога, Путін зараз не в такій формі, щоб приймати якісь бравадні рішення. Він може блефувати та лякати. Україні потрібно грати дуже тонко, адже ми його доводимо до точки кипіння – не здаємося, боремося, не ведемося на тиск і провокації. Давидюк наголошує, що головна помилка диктатора полягає в ототожненні українців з росіянами.

"Україна – не Росія", як писав Кучма. Путін не прочитав цю важливу для нього книжку. "Б'є – значить любить" – це не про нас. У нас "Б'є – значить сяде",

– відзначає український політолог.

Глава держави-терористки неминуче відповідатиме за скоєні злочини. А українців, підкреслює Давидюк, не зламати ні обстрілами, ні залякуванням.

"Так, росіян би це загнало у глухий кут. Путін так прийшов до влади, коли по своїх почав стріляти, і йому сказали: "Окей, будеш нашим президентом". Тут – ні. Тут тебе знищать і витруть ноги об твоє обличчя. Так закінчиться путінська історія", – резюмує політолог Микола Давидюк.

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