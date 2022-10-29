Очевидно, що падіння путінського режиму є неминучим. Ба більше, це може статися швидше, аніж Україна звільнить усі свої території. Про це 24 каналу сказав колишній депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов.

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Варто усвідомлювати, що це питання втрат. "Українські військові дуже обережно до цього ставляться, вони не хочуть втрачати життя людей. Ворог потужний, не треба його недооцінювати", – сказав Пономарьов.

На його думку, найближчим часом ЗСУ звільнять Херсон, і буде певний наступ в інших регіонах.

Звільнення Донеччини та Криму – це величезні втрати. Я вважаю, що більш розумно максимально стимулювати революційні зміни всередині Росії, і умови для того вже існують,

– акцентував колишній депутат Держдуми.

Бунт в Росії – питання часу

Пономарьов припускає, що процес краху чинного режиму відбуватиметься у двох напрямках:

рух в елітах;

рух населення.

"Той рівень незадоволеності, який розповсюджений в країні після оголошення мобілізації, вже створив підґрунтя для того, щоб ми рухалися вперед", – сказав Пономарьов. Однак масові протести, зауважує він, є питанням часу. Крім того, не менш важливим є наявність політичної альтернативи.

Людям потрібно уявляти: якщо не Путін – то хто? То що? Якою буде країна? В якому напрямку вона рухатиметься?,

– сказав Пономарьов.

Він додав, що наразі всередині Росії створюється озброєний опір. Зокрема, на території України є військові підрозділи, які воюють за ЗСУ проти агресії.

"Вони тренуються, щоб прийти до Росії й скидати цей режим. Але політичний рух, політичне обличчя і політичну альтернативу ще потрібно створити. І саме цей процес розпочнеться у листопаді в Польщі", – резюмував Ілля Пономарьов.

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Хто може стати наступником Путіна

Сьогодні активно обговорюється питання, хто може прийти до влади замість Путіна. На думку ексспівробітника СБУ Івана Ступака, слід розглядати 2 варіанти зміни російського диктатора: контрольовану і неконтрольовану.

У першому випадку наступником буде людина, на яку менше всіх подумають. Так само було, коли обирали Мєдвєдєва. Спочатку наступником Путіна називали Іванова, який був міністром оборони Росії. Путін до нього придивлявся, аж тут з'явився Мєдвєдєв.

За словами Ступака, у другому випадку його наступника обиратиме оточення російського диктатора. Тобто, силовики. Нині це не директор фсб Бортніков, не голова Радбезу Росії Патрушев, а керівник "Роснєфті" Сєчін. Останній має надзвичайно великий вплив на все, що відбувається всередині держави-агресорки. Тож саме він та ця невелика група фсбшників будуть вирішувати, хто стане наступником Путіна.