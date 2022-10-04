Таку думку 24 каналу висловив старший експерт Українського інституту майбутнього Ігор Попов. Раніше повідомлялось про те, що приблизно 700 тисяч росіян втекли від "могилізації" за кордон.
Цікаво Україна просить у США ATACMS: як вони змінять ситуацію на фронті та які ще ракети нам потрібні
Майбутнє Росії
Попов розповів, що план того, хто може очолити Росію у світі вже давно розробляється й адаптується. Варіантів може бути багато. Є знакові біженці в Лондоні, є деякі ув'язнені фігури в Росії.
Навіть у новітній історії були приклади, коли після падіння тоталітарних режимів, політичні в'язні, в'язні совісті ставали лідерами,
– зазначив старший експерт Українського інституту майбутнього.
Він додав, що може бути і м'якший варіант трансферу. У Кремлі є претенденти на те, щоб стати лідерами і звалити всі військові авантюри на колишнього диктатора й починати нову політику.
Попов припустив, яким може бути новий режим у Росії: дивіться відео
Це можуть бути представники "партії війни"
Старший експерт Українського інституту майбутнього продовжив: є загрози того, що новий режим буде представляти "партію війни", й нам усім буде важко. Щодо уряду лібералів, це теж не будуть повністю ліберали. У 1917 році у схожій ситуації Тимчасовий уряд теж ніхто не обирав.
"Він був слабким, але все одно це був єдиний легітимний уряд у Петербурзі тоді", – зауважив Попов.
Проблеми росіян через війну: останні новини
- Українські війська вкрай успішно повертають захоплені території. А росіяни деморалізовані та не знають, чи взагалі до них надійде допомога, саме тому – самі для себе створюють пастки.
- Російські друкарні бідкаються на гострий дефіцит обладнання та запчастин до нього. Брак виник на тлі впровадження санкцій проти країни-агресорки та відмови західних виробників постачати машини.
- Російським мобілізованим не вистачає ані форми, ані їжі, ані спальних мішків. Командири радять запастися тампонами та лавашами, а опісля відправляють примусово виконувати накази на полі бою.