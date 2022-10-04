Таку думку 24 каналу висловив старший експерт Українського інституту майбутнього Ігор Попов. Раніше повідомлялось про те, що приблизно 700 тисяч росіян втекли від "могилізації" за кордон.

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Майбутнє Росії

Попов розповів, що план того, хто може очолити Росію у світі вже давно розробляється й адаптується. Варіантів може бути багато. Є знакові біженці в Лондоні, є деякі ув'язнені фігури в Росії.

Навіть у новітній історії були приклади, коли після падіння тоталітарних режимів, політичні в'язні, в'язні совісті ставали лідерами,

– зазначив старший експерт Українського інституту майбутнього.

Він додав, що може бути і м'якший варіант трансферу. У Кремлі є претенденти на те, щоб стати лідерами і звалити всі військові авантюри на колишнього диктатора й починати нову політику.

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Це можуть бути представники "партії війни"

Старший експерт Українського інституту майбутнього продовжив: є загрози того, що новий режим буде представляти "партію війни", й нам усім буде важко. Щодо уряду лібералів, це теж не будуть повністю ліберали. У 1917 році у схожій ситуації Тимчасовий уряд теж ніхто не обирав.

"Він був слабким, але все одно це був єдиний легітимний уряд у Петербурзі тоді", – зауважив Попов.

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