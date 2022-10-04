Такое мнение 24 каналу высказал старший эксперт Украинского института будущего Игорь Попов. Ранее сообщалось о том, что примерно 700 тысяч россиян сбежали от "могилизации" за границу.

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Будущее России

Попов рассказал, что план того, кто может возглавить Россию в мире, уже давно разрабатывается и адаптируется. Вариантов может быть много. Есть знаковые беженцы в Лондоне, есть некоторые заключенные в России.

Даже в новейшей истории были примеры, когда после падения тоталитарных режимов политические заключенные, узники совести становились лидерами.

– отметил старший эксперт Украинского института будущего.

Он добавил, что может быть и более мягкий вариант трансфера. В Кремле есть претенденты на то, чтобы стать лидерами и свалить все военные авантюры на бывшего диктатора и начинать новую политику.

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Это могут быть представители "партии войны"

Старший эксперт Украинского института будущего продолжил: есть угрозы того, что новый режим будет представлять "партию войны", и нам всем будет тяжело. Относительно правительства либералов это тоже не будут полностью либералы. В 1917 году в похожей ситуации Временное правительство тоже никто не избирал.

"Он был слаб, но все равно это было единственное легитимное правительство в Петербурге тогда", – отметил Попов.

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