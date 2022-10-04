Такое мнение 24 каналу высказал старший эксперт Украинского института будущего Игорь Попов. Ранее сообщалось о том, что примерно 700 тысяч россиян сбежали от "могилизации" за границу.
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Будущее России
Попов рассказал, что план того, кто может возглавить Россию в мире, уже давно разрабатывается и адаптируется. Вариантов может быть много. Есть знаковые беженцы в Лондоне, есть некоторые заключенные в России.
Даже в новейшей истории были примеры, когда после падения тоталитарных режимов политические заключенные, узники совести становились лидерами.
– отметил старший эксперт Украинского института будущего.
Он добавил, что может быть и более мягкий вариант трансфера. В Кремле есть претенденты на то, чтобы стать лидерами и свалить все военные авантюры на бывшего диктатора и начинать новую политику.
Попов предположил, каким может быть новый режим в России: смотрите видео
Это могут быть представители "партии войны"
Старший эксперт Украинского института будущего продолжил: есть угрозы того, что новый режим будет представлять "партию войны", и нам всем будет тяжело. Относительно правительства либералов это тоже не будут полностью либералы. В 1917 году в похожей ситуации Временное правительство тоже никто не избирал.
"Он был слаб, но все равно это было единственное легитимное правительство в Петербурге тогда", – отметил Попов.
Проблемы россиян из-за войны: последние новости
- Украинские войска очень успешно возвращают захваченные территории. А россияне деморализованы и не знают, поступит ли к ним помощь, именно поэтому – сами для себя создают ловушки.
- Российские типографии жалуются на острый дефицит оборудования и запчастей к нему. Нехватка возникла на фоне внедрения санкций против страны-агрессора и отказа западных производителей поставлять машины.
- Российским мобилизованным не хватает ни формы, ни еды, ни спальных мешков. Командиры советуют запастись тампонами и лавашами, а затем отправляют принудительно выполнять приказы на поле боя.