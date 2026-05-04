Экс-руководитель СВР назвал самый большой страх Путина

Главный страх российского генералитета – стратегический провал на фронте, который станет детонатором краха путинского режима. Если фронт сломается, окружение Путина, которое и так считает войну ошибкой, быстро поднимутся с протестом.

Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж объяснил 24 Каналу, что Путин проигрывает не только стратегически, но и психологически – он боится Украины и ее возможностей.

Почему 9 мая стало проблемой для Кремля?

Системный провал на фронте может спровоцировать обострение внутренних процессов – и в окружении Путина, и в регионах, и в Москве. Поэтому он любым способом пытается держать фронт и демонстрировать Трампу и Си Цзиньпину, что наступает. Но Покровск, Купянск, Краматорск, Сумы – более года недосягаемы. Это системный провал. Вот почему он нервничает перед 9 мая – мы уже достаем,

– сказал Маломуж.

Украина накопила огромное количество дальнобойных ракет и дронов, поэтому одномоментный запуск во время парада мог бы накрыть Москву. Путин это понимает – и поэтому давит через Трампа, публично демонстрируя, что ничего не боится. Но обращение к Трампу само по себе свидетельствует об обратном.

Эксперт считает, что Путин стремился показать триумф на 9 мая, но не может. Сейчас Зеленский только "рассматривает вопрос" перемирия, а российский президент вынужден просить.

"Ядерный шантаж не сработает. Трамп, несмотря на всю лояльность, четко дал понять по всем каналам – от СВР до ФСБ – что применение ядерного оружия недопустимо. То же – Великобритания, Франция, Китай и Индия. Если Путин решится, ответные удары по территории России не заставят себя ждать", – подчеркнул эксперт.

Обратите внимание! Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок считает, что перемирие, которое инициировал Путин вызвано не желанием мира, а невозможностью российской ПВО защитить свою территорию от украинских БпЛА. Украинская сторона имеет все возможности, чтобы не дать Путину спокойно провести парад.

Что еще известно о подготовке к 9 мая?

Путин стремится добиться прекращения огня до 9 мая и продвигает эту идею через американскую сторону. В то же время он избегает прямых контактов с Киевом, и без инициативы Трампа переговоры между Украиной и Россией, вероятно, вообще бы не состоялись.

В Украине эту инициативу раскритиковали, заметив, что под видом мирных заявлений Кремль может пытаться реализовать собственные интересы.