Это будет сеанс коллективного унижения, – Тизенгаузен рассказал, почему Путин не едет на G20

На следующей неделе в Индонезии начнется саммит Группы двадцати. Однако российский диктатор Владимир Путин не поедет на встречу и даже не примет участие в онлайн-формате.

Таким образом Путин хочет предотвратить коллективное унижение от 20 крупнейших экономик мира, которое ожидает его, если он поедет на саммит. Такое мнение 24 каналу озвучил политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Почему Путин не едет на саммит G20

Так, если бы глава Кремля уехал на Бали, все началось бы с самого простого – люди просто отказывались бы стоять рядом с ним или делать коллективное фото. Кроме того, мировые лидеры могли бы не прийти на ужин, как было с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на саммите G7.

Это будет сеанс глобального коллективного унижения,

– подчеркнул Тизенгаузен.

Даже если бы российский диктатор решил выступить в онлайн-формате, то люди могли бы просто выключить экраны и не слушать его, а Путин не хочет такого унижения. Более того, он уже анонсировал, что не поедет на следующий саммит в Бангкоке.

Глава Кремля потерял геополитическое влияние и авторитет. Так, даже бывшие партнеры из ОДКБ, ранее "чуть ли не на поклон ходили", начали выдвигать ему претензии.

"Путин загнан в угол. Его не то, что никто не уважает – некоторые его откровенно ненавидят и относятся брезгливо", – отметил политтехнолог.

Тизенгаузен объяснил, почему Путин не едет на G20: смотрите видео

Зеленский примет участие в саммите G20

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что украинский лидер таки примет участие во встрече мировых лидеров. Президент Украины попытается провести объяснительную работу для многих субъектов международной политики, которые все еще сомневаются в изоляции России из-за ее преступных действий в нашем государстве.

По словам Подоляка, украинский гарант будет рассказывать участникам саммита в Индонезии в частности:

как получить мир;

какой должен быть мировой контур безопасности после войны;

какие следует сделать выводы;

каковы были "настоящие причины" войны и почему ее просто нельзя закончить дипломатически.

"Зеленский хочет подчеркнуть, что когда мир слушает Путина или кого-либо из российского политического руководства, которые говорят, что они "готовы к переговорам", на деле они к ним не готовы. Они предлагают ультимативно признать российскую "победу" и захват всех украинских территорий", – сказал советник Офиса Президента.