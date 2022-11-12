У такий спосіб Путін хоче запобігти колективному приниженню від 20 найбільших економік світу, яке очікує його, якщо він поїде на саміт. Таку думку 24 каналу озвучив політтехнолог Борис Тизенгаузен.

До теми "Це помилка": політолог пояснив, чому Путін відправляє на саміт G20 Лаврова, а не Мішустіна

Чому Путін не їде на саміт G20

Так, якби очільник Кремля таки поїхав на Балі, все почалося б з найпростішого – люди просто відмовлялися б стояти поруч з ним або робити колективне фото. Крім того, світові лідери могли б не прийти на вечерю, як було з міністром закордонних справ Росії Сєргєєм Лавровим на саміті G7.

Це буде сеанс глобального колективного приниження,

– наголосив Тизенгаузен.

Навіть, якби російський диктатор вирішив виступити в онлайн-форматі, то люди могли б просто вимкнути екрани й не слухати його, а Путін не хоче такого приниження. Ба більше, він вже анонсував, що не поїде на наступний саміт в Бангкоку.

Голова Кремля втратив геополітичний вплив та авторитет. Так, навіть колишні партнери з ОДКБ, які раніше "ледь не на поклін ходили", почали висувати йому претензії.

"Путін загнаний в кут. Його не те, що ніхто не поважає – дехто його відверто ненавидить та ставиться гидливо", – зазначив політтехнолог.

Тизенгаузен пояснив, чому Путін не їде на G20: дивіться відео

Зеленський візьме участь в саміті G20

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк повідомив, що український лідер таки візьме участь в зустрічі світових лідерів. Президент України спробує провести пояснювальну роботу для багатьох суб'єктів міжнародної політики, які все ще мають сумніви щодо ізоляції Росії через її злочинні дії в нашій державі.

За словами Подоляка, український гарант розповідатиме учасникам саміту в Індонезії зокрема:

як отримати мир;

який має бути світовий контур безпеки після війни;

які треба зробити висновки;

якими були "справжні причини" війни й чому її просто не можна закінчити дипломатично.

"Зеленський хоче підкреслити, що коли світ слухає Путіна, чи будь-кого з російського політичного керівництва, які говорять, що вони "готові до переговорів", на справі вони до них не готові. Вони пропонують ультимативно визнати російську "перемогу" і захоплення всіх українських територій", – сказав радник Офісу Президента.