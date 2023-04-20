В бункере спокойнее: почему Путин отказался от поездки в Турцию

Российский диктатор Владимир Путин не поедет в Турцию в конце апреля. Он должен был посетить церемонию открытия АЭС, которая построена с помощью "Росатома".

Об этом 24 Каналу рассказал журналист Денис Казанский. По его словам, причиной нежелания диктатора покидать Россию вполне может быть боязнь быть переданым Гааге.

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Путин испугался

Денис Казанский объяснил, что бункерный дед переживает, что могут возникнуть сюрпризы со стороны турецкого президента.

Реджеп Эрдоган, конечно, друг, но можно ожидать чего угодно,

– подчеркнул он.

По его мнению, после объявления ордера на арест Путин все же решил лишний раз никуда не летать, потому что в бункере гораздо спокойнее, чем где-то, где тебя могут с легкостью отправить в Международный уголовный суд.

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Диктатора могут передать Гааге

Журналист сообщил, что не верит в то, что Реджеп Эрдоган все же отважился сдать Путина во время его визита в Турцию. Впрочем, от этого диктатор не перестает меньше скрываться.

"Путин прям патологически боится за свою жизнь и мы видим это по этим огромным и длиннющим столам, за которыми сидит", – подчеркнул он.

Казанский уверен, что Путин практически живет в бункере и только монтирует видео с использованием компьютерной графики, в котором подставляет на разные фоны своих двойников.

Все это свидетельствует о том, что у него серьезные психические проблемы, связанные с болезненным испугом за жизнь,

– отметил он.

По его словам, страх оказаться в Гааге пока у Путина доминирует.

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