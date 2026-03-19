Путин неожиданно исчез с публичных мероприятий в Кремле: СМИ указали на интересную деталь

У Владимира Путина усилился страх за собственную жизнь. Именно этим можно объяснить необычно длительное отсутствие политика на публичных мероприятиях в Кремле.

Публичные мероприятия в Кремле исчезли из расписания российского диктатора. Последний раз он появлялся на публике 9 марта. Это один из самых длинных перерывов с начала 2026 года. Об этом пишут журналисты "Агентства. Новости".

Куда и почему исчез Владимир Путин?

Последним публичным мероприятием, которое Путин провел в Кремле, стало совещание по ситуации на мировом рынке нефти и газа 9 марта. После этого, согласно сайту президента, у него в Кремле были только встречи с губернаторами, министром образования и главой Сбербанка и совещание с Совбезом по видеосвязи.

Во всех случаях трудно утверждать, что речь шла об актуальных визитах Путина в Кремль. Встречи с чиновниками и госменеджерами нередко являются "консервами", то есть заранее записанными роликами. А участие по видеосвязи Путин может принимать из разных резиденций (у него несколько одинаковых кабинетов в разных резиденциях).

В среду, 18 марта, Путин провел онлайн-совещание с правительством из подмосковной резиденции в Ново-Огарево. Он использовал кабинет, копии которого есть в резиденциях в Сочи и на Валдае.

Более длительная пауза между публичными мероприятиями в Кремле в этом году была у Путина была только один раз – с 6 февраля (тогда прошло очное совещание с членами Совета безопасности) по 18 февраля (тогда он встретился с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррилью).

В январе после возвращения с новогодних праздников наибольшая пауза между посещениями Путиным Кремля не превышала 6 дней.

Ходят слухи, что в Кремле испугались из-за того, что убитого 28 февраля иранского аятоллу Али Хаменеи ЦРУ и Моссад выследили по камерам уличного видеонаблюдения.

Напомним, что Хаменеи израильские военные убили авиаударом, нанесённым по его резиденции в Тегеране. Операция стала возможной благодаря тому, что разведка долгое время следила за его перемещениями по уличным камерам в Тегеране, писала Financial Times. По словам двух источников газеты, почти все дорожные камеры в иранской столице были взломаны и много лет передавали изображения на серверы в Израиле.

